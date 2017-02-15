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70% белорусов не хотят жить по соседству с представителями ЛГБТ, 34% - с иммигрантами
16.02.2017 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Большинство белорусов считают неприемлемыми соседями для себя наркоманов, ВИЧ-инфицированных, злоупотребляющих спиртным и представителей ЛГБТ. Об этом говорят данные опроса «Тест на гражданственность», который провел в июне 2016 года в Беларуси центр «Сатио» по заказу международной некоммерческой организации Pact.
В опросе участвовало более тысячи человек по репрезентативной выборке со всех уголков Беларуси.
Респондентам задали вопрос, с кем они готовы и не готовы жить по соседству. Для выбора предлагалось пять вариантов: «приемлемо», «скорее неприемлемо», «все равно», «скорее не приемлемо», «совершенно не приемлемо». Для упрощения мы суммировали результаты по двум позитивным и по двум негативным ответам и объединили их в ответы «согласны» и «не согласны» соответственно. Не вошли в таблицу те, кто затруднился с ответом (1−6%) или не стал отвечать (4%)
Насколько приемлемым лично для себя Вы считаете проживание по соседству с представителями следующих групп населения? (в процентах)
22,6% опрошенных положительно относятся к иностранцам, которые приезжают в Беларусь на ПМЖ или на долгое время. У 39,2% отношение к таким иностранцам зависит от их национальности. 7,3% белорусов отрицательно относятся ко всем приезжим. 21,4% ответили, что им все равно (8,4% затруднились с ответом, 1,2% отказались отвечать).
По этому же опросу, самыми присущими нашему народу чертами и ценностями белорусы назвали законопослушность (45%), толерантность (32%), порядок и безопасность (24%), права человека (20,5%), демократичность (20,2%), уважение человеческой жизни (18%).
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Большинство белорусов считают неприемлемыми соседями для себя наркоманов, ВИЧ-инфицированных, злоупотребляющих спиртным и представителей ЛГБТ.
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