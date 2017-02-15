Большинство белорусов считают неприемлемыми соседями для себя наркоманов, ВИЧ-инфицированных, злоупотребляющих спиртным и представителей ЛГБТ. Об этом говорят данные опроса «Тест на гражданственность», который провел в июне 2016 года в Беларуси центр «Сатио» по заказу международной некоммерческой организации Pact.

В опросе участвовало более тысячи человек по репрезентативной выборке со всех уголков Беларуси.

Респондентам задали вопрос, с кем они готовы и не готовы жить по соседству. Для выбора предлагалось пять вариантов: «приемлемо», «скорее неприемлемо», «все равно», «скорее не приемлемо», «совершенно не приемлемо». Для упрощения мы суммировали результаты по двум позитивным и по двум негативным ответам и объединили их в ответы «согласны» и «не согласны» соответственно. Не вошли в таблицу те, кто затруднился с ответом (1−6%) или не стал отвечать (4%)

Насколько приемлемым лично для себя Вы считаете проживание по соседству с представителями следующих групп населения? (в процентах)

Согласны Все равно Не согласны Потребители наркотиков 0,5 1,8 91,8 Злоупотребляющие спиртным 1,7 7,6 82,3 ВИЧ-инфицированные 6,8 12 72,6 Представители секс-меньшинств (ЛГБТ) 4,3 17,5 70 Иммигранты 17,8 37,5 34,3 Иностранные рабочие 21 40,1 30,6 Люди другой расы, национальности 24,9 39,7 27,2 Люди, говорящие на другом языке 29,9 42,3 21,3 Люди иного вероисповедания 36,1 38,1 19,5 Пары в гражданском браке 40 41,2 12,9

22,6% опрошенных положительно относятся к иностранцам, которые приезжают в Беларусь на ПМЖ или на долгое время. У 39,2% отношение к таким иностранцам зависит от их национальности. 7,3% белорусов отрицательно относятся ко всем приезжим. 21,4% ответили, что им все равно (8,4% затруднились с ответом, 1,2% отказались отвечать).

По этому же опросу, самыми присущими нашему народу чертами и ценностями белорусы назвали законопослушность (45%), толерантность (32%), порядок и безопасность (24%), права человека (20,5%), демократичность (20,2%), уважение человеческой жизни (18%).