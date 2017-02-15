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Стало известно, почему минчане не получили жировки за январь

16.02.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Минчане не получили жировки за январь из-за технического сбоя, пояснили Sputnik в ГО "Минское городское жилищное хозяйство" в четверг.

Стало известно, почему минчане не получили жировки за январь
© Pixabay.com
Каждый восьмой минчанин неправильно вводил данные счетчиков в январе

Счет-извещения должны приходить ко всем в срок до 15 числа, однако в феврале минчане не увидели вовремя жировки в почтовых ящиках, а с аналогичной проблемой столкнулись и жители Бреста.

"Извещений нет из-за технической неполадки, которая быстро устраняется. Сейчас уже идет печать жировок для некоторых районов, скоро их получат все жители Минска", — сообщили Sputnik в МГЖХ.

Судя по распространенной брестскими СМИ информации, жители областного центра также не получили жировки за январь, однако узнать о причинах этого Sputnik не удалось.

В прошлый раз жировки "опаздывали" в Беларуси в начале 2016 года, когда в стране были пересчитаны тарифы на услуги ЖКХ после скандала "о тарифах от балды".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Согласно законодательству, крайний срок получения извещений за коммуналку - 15 число каждого месяца, однако в этот раз произошла "накладка".

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