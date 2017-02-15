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В Бресте милиция нашла подозреваемого в краже денег со счета онкобольного ребенка
16.02.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Житель Брестской области подозревается в краже денег с карт-счета на который поступали деньги для лечения двухлетнего
Во второй половине января со счета мальчика пропали средства. Родственники ребенка сообщили, что исчезла сумма эквивалентная примерно 1000 евро. Родители Дмитрия подали заявление в милицию. Проверку проводили сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома.
Милиционеры установили личность человека, причастного к преступлению. О подозреваемом известно лишь то, что он является жителем Брестской области. Более детальную информацию о личности мужчины в УВД сообщить не смогли. Однако пообещали, что пропавшие денежные средства будут возвращены родителям мальчика.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По состоянию на 10 февраля на лечение Дмитрия Киричуна собрано 131 194, 20 евро. В общей сложности родителям необходимо собрать 150 тысяч евро. Эти средства будут направлены на оплату проведения иммунотерапии в Университетском медицинском комплексе города Грайфсвальда, Германия.
Действующие реквизиты для помощи Дмитрию Киричуну можно найти
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По словам родственников с карт-счета пропали 1000 евро. Милиция пообещала эти средства вернуть.
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