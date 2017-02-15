Житель Брестской области подозревается в краже денег с карт-счета на который поступали деньги для лечения двухлетнего Дмитрия Киричуна . Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.



Фото: vk.com/kirichundima

Во второй половине января со счета мальчика пропали средства. Родственники ребенка сообщили, что исчезла сумма эквивалентная примерно 1000 евро. Родители Дмитрия подали заявление в милицию. Проверку проводили сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома.

Милиционеры установили личность человека, причастного к преступлению. О подозреваемом известно лишь то, что он является жителем Брестской области. Более детальную информацию о личности мужчины в УВД сообщить не смогли. Однако пообещали, что пропавшие денежные средства будут возвращены родителям мальчика.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По состоянию на 10 февраля на лечение Дмитрия Киричуна собрано 131 194, 20 евро. В общей сложности родителям необходимо собрать 150 тысяч евро. Эти средства будут направлены на оплату проведения иммунотерапии в Университетском медицинском комплексе города Грайфсвальда, Германия.

Действующие реквизиты для помощи Дмитрию Киричуну можно найти по ссылке . Полная информация о мальчике с медицинскими документами размещена в его группе в соцсетях.

Напомним, карт-счет АСБ «Беларусбанк» 4355 1900 5548 5687 на имя Виталия Киричуна заблокирован.