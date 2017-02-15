МИНСК, 16 фев — Sputnik. Суд Ленинского района Могилева начал судебное разбирательство по уголовному делу о повреждении из хулиганских побуждений памятного знака "В память о евреях Могилева — жертвах нацизма", сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

По ее словам, в качестве обвиняемых по уголовному делу проходят трое жителей Могилевской области, в том числе двое несовершеннолетних.

"Согласно предъявленному обвинению, местный житель 1997 года рождения, достоверно зная, что двое обвиняемых являются несовершеннолетними, вовлек их в совершение преступления — они облили памятный знак черной краской", — сказала Ляскова.

Фигуранты данного дела обвиняются в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества и отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, отметила собеседница агентства.