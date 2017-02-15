МИНСК, 16 фев — Sputnik. Выезд руководства Администрации президента не является пиар-акцией, заверила в четверг журналистов глава АП Наталья Кочанова после выездного приема граждан в Жодино.



© Sputnik / Виктор Толочко Кочанова по итогам приема "тунеядцев": местная власть недорабатывает

Кочанова в четверг общалась с жителями Жодино по вопросам так называемого "декрета о тунеядцах". Руководитель президентской администрации прокомментировала обращения граждан.

"В ближайшее время (мы запланировали еще в конце прошлого года) в Администрации президента состоится коллегия, где будет рассматриваться вопрос об обращениях граждан", — рассказала Кочанова.

Как отметила глава Администрации президента, проводится мониторинг, будет дана объективная оценка работе по реализации декрета №3.

"Это никакая не пиар-акция, что Администрация выезжает на места. Мы и раньше выезжали, и продолжим это делать, если будем видеть, что в том или ином регионе возникают какие-то острые ситуации", — подчеркнула она, слова Кочановой передает БелТА .

Кочанова уверена, что необходимо серьезнее работать с обращениями граждан — на всех уровнях. "Мы должны рассматривать оперативно, объективно те обращения, которые поступают", — сказала глава Администрации Президента и добавила, что "если много вопросов доходит до вышестоящих инстанций — это неправильно".

Максимально решать возникающие проблемы, уверены Кочанова, должны руководители местных органов власти, предприятий и организаций.

Также в ходе выездного приема Кочанова подчеркнула, что власти стараются идти навстречу попавшим в сложное положение белорусам и освобождать их от сбора по декрету №3. В то же время, о возможной отмене "налога на тунеядство" рано.