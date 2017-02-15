Руководство Администрации президента Беларуси проводит выездные приемы по вопросам реализации норм декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». 16 февраля такое заседание состоялось в Витебске. В администрации Первомайского района с людьми общался помощник президента — главный инспектор по области Александр Позняк.



Александр Позняк

На прием вначале записались около 20 человек. Но потом начали подходить все новые и новые желающие пообщаться с Александром Позняком. В итоге он принял 45 человек. Заседание длилось 5 часов (вместо запланированных трех).

Пришли люди разного возраста, пола, профессий. Некоторые пришли просить не за себя, а за родственников. У многих сложились непростые жизненные обстоятельства. Но были и такие, кто не мог толком объяснить, почему не работает. А кое-кто получил в этом кабинете надежду, что наконец трудоустроится.





— Декрет № 3 для меня как настольная книга, — сказал за несколько минут до начала мероприятия Александр Позняк. Ремарка адресовалась представителям местной власти, которые помогали ему вести прием.

— Любая норма закона издается в пользу человека. И этот декрет издан для человека и его стимулирования к труду, — пояснил помощник президента свое видение правового акта.

Первой в кабинет вошла Лилия Ижохина. Молодая женщина ожидает малыша, в апреле пойдет в декретный отпуск. После рождения первого ребенка не работала, пока ему не исполнилось 7 лет. Такую «роскошь», как выразилась Лилия, она могла себе позволить благодаря стараниям мужа, который обеспечивал семью.

— 26 июня 2015 года ребенку исполнилось 7 лет. А в январе 2016-го я устроилась на работу. И мне не хватило всего лишь 5 дней, чтобы не подпасть под декрет о тунеядстве. Скажите, можно ли сделать перерасчет? Не слишком ли это — заплатить 360 рублей за каких-то 5 дней, в течение которых я якобы не участвовала в финансировании государственных расходов? Моя зарплата — всего 200 рублей.

Лилии посоветовали обратиться в горисполком — в комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении налоговых льгот и господдержки. Не исключено, что женщине пойдут навстречу.

— Учитывая ваше интересное положение, мы, скорее всего, учтем вашу позицию, — сказала зампредседателя горисполкома Зинаида Королева.

— Да, есть большая вероятность. Вы не волнуйтесь, вам нельзя волноваться, — успокоил на прощание будущую мамочку Александр Позняк.





Василий Шухто пришел просить за сына. Сам молодой человек прийти не смог: не отпустили с работы.

— В мае 2015 года сын пришел из армии, — начал рассказ отец. — Месяц где-то отдохнул и начал искать работу. Не нашел. Пошел на биржу труда, но на учет не стал. Затем поехал на заработки в Россию. Но через три месяца вернулся. В январе этого года устроился на работу в Витебске, в частную фирму. У него беременная жена, она тоже не работает. Зарплата у сына — 350 рублей. Как ему платить налог? Учтут ли, что 5 месяцев в 2015 году сын не тунеядствовал, а служил в армии? И есть ли какая-то рассрочка уплаты налога? Ведь за раз он не сможет оплатить всю сумму. Говорит: проще отсидеть 15 суток.

Рассрочки нет, разочаровали отца чиновники. Но тут же успокоили: пусть сын соберет все документы, что он был в армии, а потом некоторое время работал в России. Возможно, тогда он получит частичное освобождение от уплаты сбора.

Мужчина ушел с надеждой.





Следующая посетительница, Ирина Кысова, тоже просила не за себя, а за ребенка. Дочь открыла ремесленническую деятельность 12 января 2015 года. По декрету № 3 выходит, что 11 дней в году она не участвовала в финансировании госрасходов.

— Платить 360 рублей за 11 дней? Это очень несправедливо, — считает женщина.

Но ее разочаровали: «Налоговый орган правомерно предъявил вашей дочери счет, учитывается только полный календарный год».

Роману Пахомову на вид лет 25−27. Два года парень не работает. Признался, что его содержат родители-пенсионеры.

— Наверное, вам не очень хочется работать, — предположил Александр Позняк. — Но лучше, чтобы в таком возрасте вы помогали родителям, а не наоборот.

— А куда пойти работать? За 100 рублей? Так нет смысла. Дешевле не работать, — резюмировал Роман.

Молодой человек получил совет устроиться на работу. А пока его родителям предстоит новая трата — оплатить за сына налог.





Пенсионерку Тамару Кравцову на прием к чиновникам привела беда: у нее серьезно больна дочь.

— Ноги у нее согнуты, она еле передвигается. Дочь уволилась с работы из-за болезни, врачи сказали, что она неизлечима, будем оформлять инвалидность. Моя пенсия — 200 рублей, а на налог надо 360. У нас нет таких денег, дочке даже нечего обуть… И нужны деньги на серьезное лечение, — со слезами на глазах поделилась женщина.

Александр Позняк поручил, чтобы медобследованием дочери Тамары Дмитриевны занялось управление здравоохранения облисполкома. Представители власти также пообещали женщине, что их семье не придется платить налог. Более того, им постараются оказать материальную помощь.

С материнским горем пришла и Нина Дашкевич. У сына — онкологическое заболевание, он перенес две операции. Не работает уже почти 10 лет, но не имеет группы инвалидности:

— Группу сняли, объяснив, что таких больных в стране много. Но сыну от этого не легче. У него идут метастазы… Сколько он еще проживет? — плакала женщина.

Нине Павловне пообещали, что проблему изучит городская комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении налоговых льгот и господдержки.

Сергей Давыдов пожаловался, что уже 2 года не может найти работу. При этом у мужчины, по его признанию, «есть права всех категорий и руки». Он долго рассказывал Александру Позняку о перипетиях своей непростой трудовой биографии и показал пакет документов, который предусмотрительно принес с собой в папке.





— Сергей Васильевич, видно, что вы человек работящий, — заметил Позняк.

— Не то слово! — продолжил самопрезентацию Давыдов.

— Так приходите завтра на «Правды», 32 (здесь находится управление по труду, занятости и соцзащите облисполкома. — Прим. TUT.BY). Будем вас трудоустраивать!

Обещали найти работу и Виктору Василенку. 23 года он трудился трактористом, но не так давно потерял работу из-за болезни, сейчас ищет ее, но «нигде не берут», а дома еще и больная жена. «Я готов пойти и грузчиком, и сторожем, и дворником», — заверил мужчина. Что-то из этих вакансий ему подыщут. Виктор уходил с улыбкой.

Плотнику-бетонщику Александру Устыченко «письмо счастья» не пришло. Но он опасается, что придет, поэтому пришел с просьбой помочь найти работу. Пообещали и ему.

После приема Александр Позняк сделал вывод о том, что люди недостаточно информированы о декрете № 3: «Мы видим, что приходят десятки людей, и большинство из них не знает, как реализуются нормы документа. Это наша недоработка, и такие приемы восполняют ее».





Всего в области направили около 61 тысячи извещений о необходимости уплатить налог на тунеядство, наибольшее количество — жителям Витебска (около 21 тысячи). В городскую комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении налоговых льгот и господдержки поступило 342 обращения, 202 из них рассмотрели. В 133 случаях заявителям отказали.