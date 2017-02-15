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В Могилеве открыли центр экспресс-диагностики
16.02.2017 20:33 — Новости Общества | Tut.by
Центр экспресс-диагностики открылся в Могилевской городской центральной больнице. Медицинскую помощь здесь могут получить все пациенты вне зависимости от места жительства. Услуги для всех платные.
Комплексное обследование в Центре экспресс-диагностики проводят за 1−2 дня в зависимости от количества необходимых исследований в сферах неврологии, кардиологии, эндокринологии. Также проводят профилактический онкопоиск, диагностику сосудов, экспресс-диагностику общего состояния здоровья и программу восстановительного лечения физическими факторами.
Во время обследования пациенты могут размещаться в палатах дневного пребывания с индивидуальным наблюдением и сопровождением медицинского персонала.
В Центре рассчитывают на спрос со стороны россиян — первые заявки уже есть.
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В Центре обслужат любого пациента вне зависимости от прописки.
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