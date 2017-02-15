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Реставрация комплекса Старого замка в Гродно продолжится в этом году

16.02.2017 20:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно прошло совещание по вопросу проведения реставрации комплекса Старого замка, участие в котором приняли председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко и председатель горисполкома Мечислав Гой, сообщает «Гродненская правда».


Как сообщила первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович, подготовлена проектная документация реставрации с приспособлением под историко-археологический музей комплекса Старого замка (первая очередь). Научным руководителем объекта Владимиром Бочковым были представлены основные проектные решения по проведению работ.



Главному управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома дано поручение согласовать необходимые документы с Министерством культуры Республики Беларусь. Заказчику, выступает которым УКС Гродненского облисполкома, вместе с проектной организацией институтом «Гродногражданпроект» поручено определить очередность проведения работ.

За основу реконструкции Старого замка взят замок времен короля Стефана Батория работы известного итальянского архитектора Санти Гуччи. Во второй половине 2014-го в рамках программы «Замки Беларуси» на реконструкцию в Гродно выделили 7 млрд рублей. Археологи принялись за раскопки. Строители и исследователи сняли штукатурку, чтобы посмотреть, что же под ней. Работа кипела, не прекращаясь ни на день. Не менее яростно кипели споры о том, каким быть замку. Башни, ворота, стены… Сколько историков, столько и мнений. В конечном итоге было решено оставить знакомый многим эскизный проект Владимира Бачкова и на его основе приступить к разработке строительного. Но вскоре программа была свернута. Из-за отсутствия финансирования работа над проектом была также приостановлена.

В 2017 году планируется начать работы по реставрации и приспособлению под музей.

На совещании также обсуждались и другие вопросы, связанные с сохранением историко-культурных объектов области.


В частности, дано поручение выполнить работы по устройству временной кровли над усадьбой Умястовских в деревне Жемыславль Ивьевского района.

 
Теги: Гродно
 
 
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