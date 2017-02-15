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Реставрация комплекса Старого замка в Гродно продолжится в этом году
16.02.2017 20:31 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно прошло совещание по вопросу проведения реставрации комплекса Старого замка, участие в котором приняли председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко и председатель горисполкома Мечислав Гой,
Как сообщила первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович, подготовлена проектная документация реставрации с приспособлением под историко-археологический музей комплекса Старого замка (первая очередь). Научным руководителем объекта Владимиром Бочковым были представлены основные проектные решения по проведению работ.
Главному управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома дано поручение согласовать необходимые документы с Министерством культуры Республики Беларусь. Заказчику, выступает которым УКС Гродненского облисполкома, вместе с проектной организацией институтом «Гродногражданпроект» поручено определить очередность проведения работ.
В 2017 году планируется начать работы по реставрации и приспособлению под музей.
На совещании также обсуждались и другие вопросы, связанные с сохранением историко-культурных объектов области.
В частности, дано поручение выполнить работы по устройству временной кровли над
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В Гродно прошло совещание по вопросу проведения реставрации комплекса Старого замка, участие в котором приняли председатель Гродненского облисполкома Владимир...
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