Судом Борисовского района вынесен приговор по делу о хищениях на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Как сообщила БелаПАН заведующая сектором по работе с обращениями граждан Миноблсуда Зоряна Жуковская, обвиняемые — жительница Борисова, работавшая комплектовщиком товаров в магазине «Евроопт» в Жодино, жительница Борисова, кладовщик завода медпрепаратов, житель Борисова, наладчик СООО «БелНордСтайл», минчанин, инструктор-методист по спорту МОО «Спортивный клуб «Атлетик». Им инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 211 (присвоение либо растрата) УК.

Приговором суда фигуранты признаны виновными в растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору. Они же признаны виновными в растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обвиняемые приговорены к лишению свободы на три — три с половиной года с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, сроком на пять лет. Ко всем применена отсрочка исполнения наказания на два года.

Они обязаны не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически являться в этот орган для регистрации, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства.

По информации следственных органов, фигуранты, имея общую цель на получение преступного дохода, предварительно распределили роли по организации и координировании отгрузки, транспортировке и сбыту похищенных с завода флаконов для расфасовки лекарственных средств. Вырученные от реализации похищенного имущества деньги распределялись между соучастниками преступления.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий были обнаружены и изъяты средства связи, транспортное средство и другие вещественные доказательства противоправных действий.

Следствие собрало доказательства по пяти эпизодам противоправной деятельности в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года. Сумма причиненного ущерба составила около 40 тыс. рублей.

Приговор суда был оглашен 15 февраля. В силу он не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.