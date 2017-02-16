Чтобы пережить зиму, диким животным нужна помощь людей. Потому егеря регулярно отправляются по снегу и бездорожью — «накрыть поляну» для лесных обитателей. Если нужно, то и расчистить дорожки к кормушкам. Корма заготавливают заранее: сено, солонцы, зерновые смеси — овес и пшеницу, ячмень. Корреспондент «СБ» напросилась к ним в помощники — понаблюдать за повадками животных в дикой природе и хоть немножко помочь в непростой для них холодный сезон.



Фото с сайта hunting.ru

В лесную «столовку» для животных отправляемся целой бригадой: сотрудники Могилевской областной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, инженер по охотхозяйству Могилевского лесхоза и здешний егерь, который один обслуживает не только Могилевский район, но и Дрибинский и большую часть Шкловского.

В нашем уазике, по-простому именуемом «батоном», — несколько мешков провизии для диких копытных. А еще — солонец и… лопаты. Без них никак. Если завязнем где-то посреди снежной целины, придется откапываться самостоятельно. У егеря, правда, есть снегоход, но в этот раз им не воспользовались, посчитав, что снега выпало не так уж много и «батон» справится с задачей.

Помахать лопатой все же пришлось — в какой-то момент уазик забуксовал на все четыре колеса. Выкарабкались, к счастью, быстро. А бывало, по словам работников лесхоза, приходилось по часу торчать в лесу, ждать трактор.

От деревни Плещицы Шкловского района, откуда стартовал наш десант, до первой кормушки — километров пятнадцать. Звериная «столовая» расположилась посреди пролеска. Рядом — вышка, с которой обычно егерь наблюдает за животными. Неподалеку — огромная пузатая зеленая бочка высотой около 3,5 метра. Это кормохранилище, забитое сеном и зерновой смесью. Смеси тут тонны три.

Егерь, ловко орудуя лопатой, засыпает ее в ближайшую кормушку, наполняет еще несколько мешков — надо развезти по другим точкам. Чтобы накормить всех подопечных, за день, бывает, наматывает больше 60 км.





Животных у кормушки не застаем. Но по истоптанному вокруг снегу и проложенным тропинкам легко читается, с какой стороны они приходили. По наполненности емкостей — насколько плотно позавтракали. Зерновых почти не осталось — съели. Значит, нужна добавка. А вот сенник полон. Хватает и солонца.

Инженер по охотхозяйству Могилевского лесхоза Виктор Печковский объясняет:

— На нашей территории — а это Могилевский, Дрибинский, Шкловский районы — обитают лоси и косули. Лосю жизненно необходим солонец, он выходит из лесу «на соль». Косули тоже ее лижут, но предпочитают лакомиться зерновыми смесями. В пшеницу, овес, ячмень добавляем кукурузу, горох, картофель. Еще косуля очень любит нежные веточки-побеги, поэтому специально для этих маленьких козочек разбрасываем сушеные веники.

Благородные олени, как выясняется, кроме зерна, обожают морковку и яблоки. Они еще и самые смелые. Не боятся выходить к кормушкам при людях, которые регулярно их кормят. Могут даже футбол на поле затеять: гонять, как мячик, к примеру, яблочки. Но мне не повезло. В местах, куда мы прибыли с провизией, благородные олени не водятся. Так что охотиться с камерой придется на лосей и косуль. А поймать их в объектив — сложная задача.



Егерь Игорь Легеров: «Зерновые косули любят. Подсыпать пшеницу, овес и ячмень приходится регулярно».

Выживать зимой косулям намного тяжелее, чем лосям или оленям. 200-килограммовый олень копытами и глубокий снег раскопает, и наст пробьет. А миниатюрной 30-килограммовой косуле зачастую просто не удается добраться до подножного корма. Поэтому ей особенно необходим доппаек. А она в еде привередлива. Сено ей подавай только молодое, нежное. Опять же клетчатка нужна — свежая зелень. Поэтому работники лесхоза расчищают для косуль поля, где были посеяны рапс и клевер. Объясняют:

— Клевер под снегом еще растет, пробиваются листочки. А маленькие козочки очень его любят.

Обычно диких животных подкармливают 1−2 раза в неделю. Но когда сильные снегопады и крепкий мороз, егерь Могилевского лесхоза Игорь Легеров выбирается в лес почти ежедневно:

— В стужу косули и лоси недельную норму за день могут съесть. Приходится вставать в 6 утра, снова загружать машину и развозить провизию по «столовым». На моей территории таких — 10. За раз уходит около 500 кило еды. Это не считая сена.

По дороге к очередной кормушке, что километрах в 25 от прежней, Легеров показывает места, где обычно после завтрака отдыхают косули. Оказывается, эти животные — а обитает на его участке около 190 особей — самые пугливые из копытных. Выходят к кормушкам ранним утром. Поели — и сразу прячутся. Лежки устраивают в потайных местах, чтобы их не было видно — в кустах. Обеды, как правило, пропускают — осторожничают. Так что следующий раз в «столовую» наведаются уже вечером. Если увидят людей — тут же пускаются наутек. Наблюдать за ними можно разве что затаившись на вышке.

Сколько мы ни сидели на вышке, потом в машине, ни лоси, ни косули к нам так и не вышли. И все-таки мне повезло. Уже возвращаясь обратно, увидели косуль. Грациозные животные робко пробирались к кормушкам — ужинать. Ради такого зрелища стоило целый день пробыть в лесу.



Фото с сайта hunting.ru

Лесные «столовые» для диких животных обычно открыты с декабря до начала марта. Но если зима затянулась, обильно идет снег, косуль и лосей подкармливают и весь первый весенний месяц. Только на Могилевщине в охотхозяйствах зимой работает около 500 кормушек.

Осторожно, дичь!

На трассе Витебск — Гомель, что проходит через Шкловский район, есть опасный участок протяженностью около 20 километров. Защитной сетки по обеим сторонам дороги нет, а кругом — леса, вот животные и выбегают на дорогу. За год, случается, под колесами машин гибнет до десятка сохатых. На том участке даже знак поставили — огромного лося, который виден издали. Как предупреждение для водителей.

Звериные нравы

Опытный егерь следы на снегу читает, как книгу. Пока мы с Игорем Легеровым ездили от кормушки к кормушке, я узнала немало о повадках диких животных. Большие ямки на снегу — тут недавно лежал лось, цепочка глубоких — ходили кабаны. Солонец только с одной стороны косули слизали, потому что кормушку вредная лиса пометила. Косули брезгливые, тонко на запах реагируют и с той стороны, где рыжая нашкодила, есть уже не станут. Лису недаром хитрой бестией прозвали. Чтобы выжить из норы барсука, она туда забирается и тоже территорию метит. После этого жилплощадь для хозяина потеряна.

Наглеют, впрочем, не только лисы, но и кабаны. Выходят к «столовкам» для косуль, пытаются воровать корм. Чтобы незваные гости не разнесли кормушки, егеря ставят их на высокие подпорки. Но некоторые опытные хряки умудряются как-то до еды дотягиваться.

К кормушкам приходят и зайцы. Косули едят неаккуратно — разбрасывают сено и зерно, вот ушастые и делают основательную «зачистку» территории.



Фото с сайта egorium.ru

Старший госинспектор Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Николай Аксентьев говорит, что в лесах Могилевской области обитают не только косули и лоси. В Чаусском, Белыничском, Круглянском, Осиповичском районах водятся благородные олени. В Осиповичском — еще и зубры. Численность этих животных растет.

Скоро охотоведы начнут новую перепись лесного «населения». По последним данным, в регионе живут почти 10,5 тысячи косуль, около 2,4 тыс. оленей, более 4,7 тыс. лосей и более 350 зубров. В местах, где для них оборудованы «столовые», установили фотоловушки — чтобы там не промышляли браконьеры, которые прекрасно знают, что поймать зверя на прикормленном месте намного проще.