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Без горючего у армии нет боевой мощи

16.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня служба горючего и смазочных материалов Вооруженных Сил отмечает день образования

Совершенствование технического оснащения Вооруженных Сил, развитие форм и способов ведения военных действий и, как следствие, возникновение потребности в горючем, в энергии, обеспечивающей функционирование всего механизма Вооруженных Сил, вызвали необходимость создания службы, на которую возложены задачи обеспечения горючим.

В настоящее время служба горючего и смазочных материалов Вооруженных Сил представляет собой слаженную систему, позволяющую бесперебойно обеспечивать войска всей необходимой номенклатурой материальных средств. На современном этапе строительства и развития Вооруженных Сил продолжается ее совершенствование в ходе решения сложных и ответственных задач. В 2016 году, в частности, велась работа по совершенствованию материально-технической базы объектов службы, оптимизации системы содержания запасов и обеспечения требуемого качества горючего в соединениях и воинских частях.

Как подчеркнул начальник управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны полковник Дмитрий Лукерин, идет ремонт пунктов заправок и складов ГСМ соединений и воинских частей. Продолжаются работы по установке на пунктах заправки воинских частей современных топливозаправочных колонок «Топаз».

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь осуществлена безвозмездная передача излишествующего имущества службы ГСМ в собственность Минской области. В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и ОБСЕ по совместному проекту по ликвидации запасов компонентов жидкого ракетного топлива заключены контракты на утилизацию этого вида топлива в 2017 году.

Своим ратным трудом специалисты ежедневно показывают образец профессионализма, честного и добросовестного исполнения воинского долга, подтверждая неоценимую роль службы горючего в системе тылового обеспечения войск. Лучших результатов в своей профессиональной деятельности добились полковники Геннадий Давидчик, Игорь Шнипов, подполковники Владимир Трубеко, Андрей Куличик, Анатолий Семашко, майор Максим Пацикалик, капитаны Дмитрий Поташенков, Дмитрий Купрацевич, старший лейтенант Алексей Куль и многие другие.

Константин Егоров, фото автора

 
 
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