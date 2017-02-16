﻿ Учению дан старт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Учению дан старт

16.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

На днях стартовало батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. Это ответственное мероприятие ратной учебы, в котором участвует один из танковых батальонов 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, организовано в рамках проводимой в Вооруженных Силах комплексной проверки боеготовности войск.

С получением задач учения командование задействованных в нем подразделений приступило к принятию решения и планированию боевых действий. Командиры провели рекогносцировку и уточнили принятое решение на местности. Тем временем экипажи готовили вооружение и военную технику к ведению учебного боя. Командир танкового батальона гвардии подполковник Виталий Кисель уверенно руководил действиями подчиненных и личного состава приданных подразделений.

Прибыв в указанные районы, экипажи приступили к маскировке танков и боевых машин пехоты, было выставлено охранение. В течение дня осуществлялась подготовка рубежей обороны, в том числе фортификационное оборудование позиций огневых средств, командных пунктов.

Для командира танка гвардии младшего сержанта Владислава Губаря (впрочем, как и для многих других военнослужащих срочной военной службы, не так давно завершивших подготовку в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре) это первое столь масштабное мероприятие боевой подготовки. Советом и делом сослуживцам помогают командир танка гвардии сержант Сергей Вышатко, наводчик гвардии рядовой Алексей Кулыба, другие младшие командиры и солдаты. В эти дни воины с немалым полигонным опытом стали надежной опорой для командиров взводов.

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях стартовало батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. Это ответственное мероприятие ратной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ах, «Оса»-защитница!.. (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика