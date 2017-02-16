На днях стартовало батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. Это ответственное мероприятие ратной учебы, в котором участвует один из танковых батальонов 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, организовано в рамках проводимой в Вооруженных Силах комплексной проверки боеготовности войск.

С получением задач учения командование задействованных в нем подразделений приступило к принятию решения и планированию боевых действий. Командиры провели рекогносцировку и уточнили принятое решение на местности. Тем временем экипажи готовили вооружение и военную технику к ведению учебного боя. Командир танкового батальона гвардии подполковник Виталий Кисель уверенно руководил действиями подчиненных и личного состава приданных подразделений.

Прибыв в указанные районы, экипажи приступили к маскировке танков и боевых машин пехоты, было выставлено охранение. В течение дня осуществлялась подготовка рубежей обороны, в том числе фортификационное оборудование позиций огневых средств, командных пунктов.

Для командира танка гвардии младшего сержанта Владислава Губаря (впрочем, как и для многих других военнослужащих срочной военной службы, не так давно завершивших подготовку в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре) это первое столь масштабное мероприятие боевой подготовки. Советом и делом сослуживцам помогают командир танка гвардии сержант Сергей Вышатко, наводчик гвардии рядовой Алексей Кулыба, другие младшие командиры и солдаты. В эти дни воины с немалым полигонным опытом стали надежной опорой для командиров взводов.

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр»