В Вооруженных Силах Республики Беларусь завершилась совместная тренировка различных родов войск. Учебные бои проходили на земле и в воздухе. Корреспонденты агентства «Ваяр» следили за ходом боевой учебы.

Так, на полигоне Полесский борьбу с воздушным неприятелем вели расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» одного из дивизионов 147‑й зенитной ракетной бригады.



Несколькими днями ранее военнослужащие этой бригады совершили 300‑километровый марш из пункта постоянной дислокации в новый позиционный район. Там были отработаны вопросы подготовки зенитных ракетных батарей. Впереди их ждал самый ответственный этап — боевые пуски. Расчетам предстояло работать по нескольким мишеням, причем имитаторы воздушных целей выглядели на индикаторах как вертолеты огневой поддержки.

Любопытно было понаблюдать за тем, как же проявят себя недавно сформированные расчеты: ведь дивизион зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», только в прошлом году поступил на вооружение бригады ПВО. Как скажутся на результатах стрельбы погодные условия, низкая облачность, скрывающая те самые цели?



…Наконец настал долгожданный, весьма волнительный момент. «Осиный рой» занял свое место на огневом рубеже. Расчеты «привязывают» машины к местности и переводят их в положение готовности к стрельбе. Вскоре они получат учебно-боевую задачу…

На захват цели — считаные секунды, цена любой заминки слишком высока. На стартовой позиции царит соревновательный дух — поражает цель лишь тот расчет, который первым взял ее на сопровождение.



Что ж, вот и «первопроходец» выявлен: цель обнаружил и начал боевую работу расчет старшего лейтенанта Юрия Кудинова.

— Есть цель!

— Взять на АС!

— Есть АС!

— Цель — уничтожить!..

По команде «Пуск» одну из боевых машин окутывает густой сероватый дым — огненное жало устремляется вверх. Ракета сворачивает с наметившегося поначалу пути и, сделав извилистый крюк, взрывается. В эфире звучит доклад: «Цель поражена! Расход — одна…».