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Отношения с Россией, встречи с тунеядцами, сыр, шоколад и далматин - все важное за вчера

17.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Кто не успел накупить долларов на всю оставшуюся зарплату — тот опоздал. Сглазили мы с вами: вчера доллар укрепился к белорусскому рублю после позавчерашнего снижения до годовых минимумов. Сидим, снова ждем.


ВАЖНОЕ

Россиян спросили, как они к нам относятся. Оказывается, по принципу «дружба — дружбой, но табачок врозь»: большинство воспринимает Беларусь как дружественное государство, однако считает, что не следует продавать газ нашей стране по цене ниже рыночной.

Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Беларусь и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта — уже двадцатый.

Отношения стран-соседок в последнее время, к сожалению, накалились. До сих пор не решен нефтегазовый конфликт, Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области, а Александр Лукашенко пригрозил главе российского ведомства уголовным делом. Мы решили объяснить, что же все-таки у нас с Россией происходит, и собрали восемь народных страхов по поводу сложившейся ситуации. Эксперты их прокомментировали.

Все знают о продовольственных баталиях между Россией и Беларусью, но задумывались ли вы когда-нибудь, почему у нас так нервно реагируют на любые ограничения поставок из страны? А мы знаем: дело в объемах и цене вопроса! Вот, например, производитель белорусского пармезана говорит, что запрет на Россию уже стоил «Белсыру» 10 млн долларов выручки.


Беларусь купила 80 тыс. тонн нефти из Ирана. А раньше покупали азербайджанскую. Пробуем, в общем, разных поставщиков. Напомним, Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой.

Как страшно жить! © Реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет — на 7,3%! Например, в 2015 году белорусы победнели на 5,9%, а в кризисный 2011 — на 1,1%. По планам правительства, в этом году реальные денежные доходы населения должны вырасти на 1,3% к прошлому году. Не обнадеживает — прошлым планам так и не суждено было сбыться.

ПОПУЛЯРНОЕ

Руководители Администрации президента проводят выездные приемы по декрету о тунеядстве. В Минске, например, где с «подозреваемыми в тунеядстве» встречался Александр Якобсон, нашего корреспондента на встречу не пустили, объяснив, что «мероприятие и так будут освещать аккредитованные государственные СМИ». Но мы пообщались с пришедшими людьми, чтобы узнать, что власть думает об их «тяжелой жизненной ситуации». А вот как прошла такая же встреча в Витебске.

Многие верят: если в семье появляется третий ребенок, государство помогает построить квартиру. Но статус многодетных далеко не всегда гарантирует такое развитие событий. И вот история разведенной женщины, которая была снята с учета нуждающихся и теперь проживает с тремя детьми на 14-ти квадратных метрах.

Помните инициативного председателя товарищества собственников, который сделал в столичной Каменной Горке двор без авто? Им так восхищались чиновники и гаишники, а потом ррраз — и выписали штраф за неправильную парковку в том же дворе. Что произошло и как будет действовать Александр Иванов — читайте здесь.

В Витебске три женщины делят одну собаку — далматина Эльзу. Или Лизу? Клички у пятнистой красавицы теперь две, хозяйки — три. Но все ли одинаково ее любят и с каждой ли далматину будет хорошо? Здесь — сложная жизненная история одной собаки.


7-летняя девочка из Англии написала письмо главе Google и попросилась к ним на работу. В «резюме» Хлоя рассказала, что хорошо учится в школе, любит играть на планшете и ждет, когда папа подарит ей компьютер. Что же ей ответили?

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

«Коммунарка» выпустила в продажу шоколад «Президент», который в начале месяца анонсировал сам Лукашенко. Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. «Почему не 83,5%?» — весь день острили белорусы. Технологи не сразу подобрали рецептуру, устроившую президента: он любит только сладкий шоколад, но заботится о правильном питании. Где и почем купить новый продукт — читайте здесь.


Побывали в Свислочи, посмотрели, как живет грузовая станция, где работают последние в Беларуси стрелочники. Но постепенно и сюда приходит прогресс, и через какое-то время эта профессия останется в истории. Цените, пока история рядом с нами.

Ура, очереди на границе должны наконец стать меньше! Рядом с «Каменным Логом» 17 февраля заработает еще один международный пункт пропуска — через него можно будет круглосуточно пересекать границу, но только на легковом транспорте.

AUTO.TUT.BY посмотрел, как изменялись цены на новые и наиболее популярные модели за последние 14 месяцев. Вполне вероятно, что времена, когда цена на новые авто была равна 7−8 тысячам долларов, проходят. На нашей инфографике хорошо заметна тенденция, куда навострили лыжи ценники у автодилеров.

А вот история о том, как парламентариев вынуждают учесть во время рассмотрения поправок в закон те моменты, которые они учитывать, в общем-то и не собирались. За январь в Палату представителей пришло больше 200 обращений, во всех одно требование — обязать производителей писать информацию на упаковке на русском и белорусском языках. Депутаты, чиновники и бизнес собрались, чтобы взвесить за и против второго языка на упаковке. Но дискуссии не получилось.

Все новости четверга, 16 февраля

Если вы пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах» — не беда, посмотрите в записи. Сергей Чалый, познакомившись с итогами пятничного совещания у президента по актуальным вопросам развития экономики, считает что экономические власти страны взяли Лукашенко измором. И вам обязательно нужно понимать, почему.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Сглазили мы с вами: вчера доллар укрепился к белорусскому рублю после позавчерашнего снижения до годовых минимумов. Сидим, снова ждем.

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