Эту историю рассказали в милиции. Курьезный инцидент случился в небольшой деревушке в Верхнедвинском районе, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

У молодых супругов гостил трехлетний племянник. Маленький шалунишка, балуясь в мягком кресле, засунул руку за сиденье и вытащил оттуда небольшой сверток. Хозяева развернули пакет — а там 16 стодолларовых купюр!

Вертели, крутили, на свет просматривали… Вроде все на месте — и водяные знаки, и металлизированные элементы. Поверили, что деньги настоящие. Про «клад» посторонним говорить не стали, а на следующее утро хозяин отправился в город. В банк. На первое время решили поменять пять купюр. Не получилось: кассир засомневалась в подлинности денег и вызвала милицию.

Супруги рассказали все, как было. А дальше началась поистине детективная история.

Комплект мягкой мебели паре подарила городская родственница. Когда сотрудники милиции пришли к ней в дом, женщина сильно удивилась, что отдала мебель вместе с крупной суммой поддельных денег. Объяснила: купила бэушные кресла, попользовалась два года и отдала родне.

Нашли продавца кресел. Был шокирован и он: четыре года сидел «на бабках». Признался, что тоже брал мебель с рук. Теперь оперативники пытаются найти предыдущего хозяина. Уголовное дело по факту обнаружения подделок возбуждено, но удастся ли выйти на их изготовителей — сложно сказать.

Специалисты констатировали, что фальшивки были действительно высокого качества. Дилетанту непросто распознать это без специальной аппаратуры.

Сельчанину, попытавшемуся обменять лжевалюту, ничего не грозит. Доказано: он не знал о том, что деньги ненастоящие. Но пережитое волнение вряд ли стоит минут иллюзорного счастья, когда он чувствовал себя обладателем «клада».

Криминалисты утверждают: поддельную валюту в нашу страну в основном завозят из России. В оперативных сводках чуть ли не ежедневно фигурируют факты изъятия подозрительных банкнот. Чаще всего люди попадают впросак, получив деньги от друзей, знакомых, в качестве возвращения долга либо оплаты работы на неофициальных стройках в России. Как обезопасить себя от таких ситуаций?

Еще два года назад прийти в банк и попросить проверить валюту на подлинность было невозможно — такую услугу там не оказывали. Но ситуация изменилась. Любой человек вправе убедиться, что его деньги настоящие. Такой сервис предоставляют все банки. Чтобы им воспользоваться, нужно представить документ, удостоверяющий личность, и написать заявление. За услугу предусмотрена небольшая комиссия.

Многие ли пользуются этим сервисом? Увы. Большинство предпочитает рисковать. Кто-то не хочет платить комиссию. А некоторых пугает, что в случае выявления сомнительных банкнот деньги клиенту не возвращают. Они подлежат изъятию.

В прошлом году на Витебщине обнаружили около 120 поддельных долларовых купюр. По фактам фальшивомонетничества в регионе возбудили 114 уголовных дел, а в целом по стране — около тысячи.