Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев проведет личный прием граждан по вопросу реализации Декрета президента Беларуси № 3 «О социальном иждивенчестве». Он запланирован на 18 февраля.

Встретиться с главой города можно с 9.00 до 12.00 в кабинете № 102. Для этого нужно записаться по телефонам: 42−26−29, 42−28−50, 42−26−27.

Также 18 февраля с 9.00 до 12.00 в кабинете № 106 горисполкома будет организована работа службы «одно окно».

Сегодня, 17 февраля, прием граждан и «прямую линию» по этому же вопросу в Могилевском облисполкоме проводит помощник президента — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. С 9.00 до 12.00 можно позвонить Геннадию Лавренкову по телефону (8 0222) 50−18−69.