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Дендрарий появится в Копыльском районе

17.02.2017 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Копыльском районе нынешней весной планируют заложить дендрарий, сообщили в государственном опытном лесохозяйственном учреждении «Копыльский опытный лесхоз».

Дендрарий разобьют неподалеку от здания лесхоза. Работы по его закладке намерены начать в апреле. Предполагается, что к этому времени проект пройдет государственную экспертизу.

Площадь дендропарка превысит 1,7 га. Здесь будет высажено около 50 видов молодых деревьев и кустарников, которые уже в скором времени начнут радовать посетителей своей красотой и неповторимостью. Основатели парка пока предпочитают не называть, какие именно виды будут в нем высажены, но разнообразие обещают.

Будут обустроены в дендрарии и дорожки, вдоль которых высадят цветы. Еще одним украшением парка станут малые архитектурные формы.

 
 
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Основатели парка пока предпочитают не называть, какие именно виды будут в нем высажены, но разнообразие обещают.

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