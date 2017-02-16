В Копыльском районе нынешней весной планируют заложить дендрарий, сообщили в государственном опытном лесохозяйственном учреждении «Копыльский опытный лесхоз».

Дендрарий разобьют неподалеку от здания лесхоза. Работы по его закладке намерены начать в апреле. Предполагается, что к этому времени проект пройдет государственную экспертизу.

Площадь дендропарка превысит 1,7 га. Здесь будет высажено около 50 видов молодых деревьев и кустарников, которые уже в скором времени начнут радовать посетителей своей красотой и неповторимостью. Основатели парка пока предпочитают не называть, какие именно виды будут в нем высажены, но разнообразие обещают.

Будут обустроены в дендрарии и дорожки, вдоль которых высадят цветы. Еще одним украшением парка станут малые архитектурные формы.