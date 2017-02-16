Работа в Бресте и Барановичах лабораторий по ангиографии позволила сократить смертность от болезней системы кровообращения и от острых инфарктов миокарда, пишет «Брестская газета».

Устанавливается и скоро будет введено в эксплуатацию оборудование для нее и в Пинске.

«За год удельный вес умерших от болезней системы кровообращения снижен с 54,8% до 54%, — сообщил начальник управления здравоохранения облисполкома Виктор Михаловский. — От острых инфарктов миокарда — в 2 раза. Если при остром коронарном синдроме в течение 90 минут сделать пациенту ангиографию и произвести стентирование, то можно не допустить инфаркта миокарда либо его прервать. Таким образом, риск летального исхода уменьшается в разы».

Число умерших от новообразований за год снизилось с 2 447 до 2 370 человек. До 67,5% (2015 год — 65,7%) увеличилось выявление пациентов с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях.

В минувшем году в области продолжили проводить у населения скрининг рака молочной и предстательной желез. Рак молочной железы был выявлен у 88 женщин, у 77 из них — на ранних стадиях. А у 76 мужчин — рак предстательной железы (57 случаев на ранних стадиях).