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Оттепель, мокрый снег. Погода в Витебске в выходные

17.02.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Зима постепенно сдает позиции. Температура воздуха продолжит повышаться, к концу недели установится оттепель, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 18 февраля, ожидается мокрый снег, день будет облачным. Температура воздуха в течение суток 0+2 °С.

В ночь на воскресенье подморозит до −2 °С. Но днем температура поднимется до +3 °С. Мокрый снег, сильный ветер, с порывами до 16 метров в секунду.

В начале новой недели ожидается похожая оттепельная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Витебске и области.

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Теги: Витебск
 
 
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Зима постепенно сдает позиции. Температура воздуха продолжит повышаться, к концу недели установится оттепель.

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