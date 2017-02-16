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Оттепель, мокрый снег. Погода в Витебске в выходные
17.02.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Зима постепенно сдает позиции. Температура воздуха продолжит повышаться, к концу недели установится оттепель,
В субботу, 18 февраля, ожидается мокрый снег, день будет облачным. Температура воздуха в течение суток 0+2 °С.
В ночь на воскресенье подморозит до −2 °С. Но днем температура поднимется до +3 °С. Мокрый снег, сильный ветер, с порывами до 16 метров в секунду.
В начале новой недели ожидается похожая оттепельная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя.
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Зима постепенно сдает позиции. Температура воздуха продолжит повышаться, к концу недели установится оттепель.
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