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Кочанова обсудила с жодинцами декрет "о тунеядцах"

17.02.2017 09:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Руководство Администрации президента обсудило на выездных встречах с белорусами реализацию декрета главы государства №3 — так называемого "закона о тунеядцах".

Руководитель АП Наталья Кочанова провела встречу в Жодино. На прием к ней записались 25 человек, которым глава Администрации поясняла суть Декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"Он не нацелен на то, чтобы силой заставить кого-то работать. Сегодня речь идет о том, чтобы граждане сознательно поучаствовали в финансировании государственных расходов. Затраты на социальную сферу республиканского и местных бюджетов значительны. Это и образование, и здравоохранение, и охрана общественного порядка. В общем, все блага, которыми пользуются граждане страны", — рассказала Кочанова.

Глава Администрации президента признала: бывает, что кто-то действительно не может заплатить сбор по причине сложившейся трудной жизненной ситуации.

"Как определить, какая трудная, а какая нет? Критерии мы преднамеренно не прописывали. Разбираться надо в каждом конкретном случае", — отметила Кочанова, ее слова привела газета "СБ. Беларусь сегодня".

Выездные приемы граждан по вопросам применения декрета состоятся и в эту пятницу. В то же время, уже в понедельник 20 февраля истекает срок уплаты сбора за финансирования госразборов.

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Теги: Минск
 
 
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Многие белорусы обращаются к властям, чтобы они разрешили не уплачивать сбор из-за "трудной жизненной ситуации".

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