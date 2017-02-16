МИНСК, 17 фев — Sputnik. Продажа билетов на концерты "Славянского базара" открыта с 17 февраля в Витебске, с 20 февраля их можно будет купить в кассах по всей стране, сообщили организаторы фестиваля.

Традиционно "Славянский базар в Витебске" проходит в июле, в прошлом году фестиваль отметил 25-летие.

"Билеты на Славянский Базар 2017 можно купить с 17 февраля в Витебске в четырех кассах, а также на двух специализированных сайтах", — сообщили Sputnik в пятницу в администрации фестиваля.

По словам собеседников агентства, с 20 февраля билеты можно будет купить не только в Витебске, но и в кассах по всей стране. Собеседники агентства рассказали, что самыми первыми раскупаются билеты на открытие и закрытие фестиваля.

"На открытие фестиваля билет стоит от 75 до 195 рублей, а на закрытие — 45-95 рублей", — уточнили в администрации.