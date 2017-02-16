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Билеты на "Славянский базар-2017" начали продавать сегодня

17.02.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Продажа билетов на концерты "Славянского базара" открыта с 17 февраля в Витебске, с 20 февраля их можно будет купить в кассах по всей стране, сообщили организаторы фестиваля.

Билеты на "Славянский базар-2017" начали продавать сегодня
© Sputnik / Виктор Толочко
"Славянский базар" стоил порядка 2,8 млн долларов

Традиционно "Славянский базар в Витебске" проходит в июле, в прошлом году фестиваль отметил 25-летие.

"Билеты на Славянский Базар 2017 можно купить с 17 февраля в Витебске в четырех кассах, а также на двух специализированных сайтах", — сообщили Sputnik в пятницу в администрации фестиваля.

По словам собеседников агентства, с 20 февраля билеты можно будет купить не только в Витебске, но и в кассах по всей стране. Собеседники агентства рассказали, что самыми первыми раскупаются билеты на открытие и закрытие фестиваля.

"На открытие фестиваля билет стоит от 75 до 195 рублей, а на закрытие — 45-95 рублей", — уточнили в администрации.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Администрация фестиваля приняла решение начать продажу билетов за 5 месяцев до начала концертов, со следующей недели билеты можно будет купить по всей стране.

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