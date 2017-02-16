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Белорус за оскорбление пограничников получил год исправительных работ

17.02.2017 09:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Житель агрогородка Вербовичи приговорен к году исправительных работ за оскорбление сотрудников погранслужбы, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Белорус за оскорбление пограничников получил год исправительных работ
© Sputnik/ Василий Семашко
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Инцидент произошел в ноябре минувшего года. 32-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, отказался предоставить пограничникам документы на право пребывания в погранзоне. Ему было инкриминировано оскорбление представителя власти.

Суд признал обвинения обоснованными и приговорил фигуранта дела к году исправительных работ с удержанием 15% заработка.

ГПК также привел статистику прошлого года, согласно которой на участке Мозырского погранотряда было зафиксировано более десяти случаев неповиновения представителям власти, находившимся при исполнении служебных обязанностей. Виновные были привлечены к административной ответственности.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, отказался предоставить сотрудникам погранслужбы документы на право пребывания в погранзоне.

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