МИНСК, 17 фев — Sputnik. Житель агрогородка Вербовичи приговорен к году исправительных работ за оскорбление сотрудников погранслужбы, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.



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Инцидент произошел в ноябре минувшего года. 32-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, отказался предоставить пограничникам документы на право пребывания в погранзоне. Ему было инкриминировано оскорбление представителя власти.

Суд признал обвинения обоснованными и приговорил фигуранта дела к году исправительных работ с удержанием 15% заработка.

ГПК также привел статистику прошлого года, согласно которой на участке Мозырского погранотряда было зафиксировано более десяти случаев неповиновения представителям власти, находившимся при исполнении служебных обязанностей. Виновные были привлечены к административной ответственности.

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