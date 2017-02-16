|
Белорус за оскорбление пограничников получил год исправительных работ
17.02.2017 09:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Житель агрогородка Вербовичи приговорен к году исправительных работ за оскорбление сотрудников погранслужбы, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik/ Василий Семашко
Инцидент произошел в ноябре минувшего года. 32-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, отказался предоставить пограничникам документы на право пребывания в погранзоне. Ему было инкриминировано оскорбление представителя власти.
Суд признал обвинения обоснованными и приговорил фигуранта дела к году исправительных работ с удержанием 15% заработка.
ГПК также привел статистику прошлого года, согласно которой на участке Мозырского погранотряда было зафиксировано более десяти случаев неповиновения представителям власти, находившимся при исполнении служебных обязанностей. Виновные были привлечены к административной ответственности.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, отказался предоставить сотрудникам погранслужбы документы на право пребывания в погранзоне.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии