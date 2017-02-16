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Реальные доходы за год упали на 7%: сколько получают белорусы

17.02.2017 09:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитета республики.

Реальные доходы за год упали на 7%: сколько получают белорусы
© flickr.com/ photographybanzai
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Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдается уже много месяцев подряд. Для сравнения, в январе-ноябре 2016 года они снизились на 7,5%, по итогам 10 месяцев снижение составило 7,3%. 

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

За пять лет доходы граждан, согласно программе социально-экономического развития, должны вырасти на 9,5-11,6%. На 2017 год рост доходов населения заложен в крайне скромных параметрах — в пределах 1,3%.

Богачи живут в Минске

Между тем, по данным статистики, средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рубля. С учетом средневзвешенного официального курса доллара США за декабрь, средняя зарплата за последний месяц 2016 года составила 415 долларов, был отмечен ее небольшой рост — на 84 рубля. До этого в республике на протяжении трех месяцев фиксировалось снижение номинальной зарплаты — как и реальных денежных доходов населения.

По данным Белстата, средняя номинальная зарплата рабочих и служащих в декабре составила и того больше — 802 рубля. 

Больше всего в декабре получали жители Минска (1151,8 рубля) и Минской области, где средняя зарплата составила 803,5 рубля. Затем в "рейтинге материального благополучия" следует Брестская область с зарплатами в 702,8 рубля. Самые низкие зарплаты были у жителей Могилевской области — 666 рублей и Витебской области (669 рублей), в Гродненской и Гомельской области жители получали, соответственно, в среднем 681,4 рубля и 694,1 рубля. Примечательно, что такое же соотношение наблюдалось в течение всего прошлого года.

В то же время, отмечают в Белстате, в декабре 2016 года произошло снижение реальных зарплат (с учетом инфляции). В целом по республике реальная зарплата снизилась на 2,6%. 

Меньше всего потеряли в доходах жители Минска, у которых реальные зарплаты снизились на 1,1%, больше всего — жители Минской области (на 6,4%). 

За год снижение реальных зарплат составило 4%. Жители Минска потеряли за год в реальных зарплатах 1,1%, тяжелее всего пришлось жителям Гомельской области, где за год реальная зарплата упала на 6,8%.

"Я б в IT-шники пошел"…

В разрезе отраслей в декабре самые высокие зарплаты были у работников сферы IT — более 3,5 тысяч рублей, в том числе в сфере информации и связи около 2,3 тысячи рублей. У работников, оказывающих финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения), средняя зарплата составила 1915 рублей, в горнодобывающей промышленности — 1,28 тысячи, в нефтепереработке — 1,28 тысячи, в химической промышленности — 1,53 тысячи, в фармацевтике — немногим более тысячи.
В оптовой торговле в декабре работники получали около 1,12 тысячи рублей, высокими были зарплаты у юристов (около 1,2 тысячи), в научной сфере средняя зарплата составила около 1,4 тысячи.
Традиционно самые низкие номинальные зарплаты в декабре были у социальных работников (435,3 рубля), библиотекарей (444,4 рубля), творческих работников (534,6 рубля), работников организаций водного транспорта (476,6 рубля), а также у животноводов (511,1 рубля) и в растениеводстве (480,9 рубля), в рыболовной отрасли (550,2 рубля).

"Всем по 500" выполнить беспрекословно

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в планах на 2017 год — довести среднюю зарплату по республике до уровня 500 долларов в эквиваленте. Эту же мысль он озвучил в ходе "Большого разговора с президентом" и потребовал беспрекословного выполнения этого требования.
В настоящее время Минтруда занимается пересмотром структуры зарплат бюджетников: планируется убрать многочисленные выплаты и сделать структуру зарплаты более простой. В министерстве считают, что это даст руководителям большую свободу для повышения уровня оплаты труда.

 
Теги: Минск
 
 
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Падение реальных денежных доходов отмечалось на протяжении последних месяцев года, хотя власти обещали скромный рост. Власти работают над ростом зарплаты до 500...

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