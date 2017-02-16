Вечером 31 января 2017 года пограничный наряд обнаружил возле дороги Отчин — Доброе в Малоритском районе следы лошадиных копыт. Двигаясь по ним, пограничники нашли в заснеженном лесу четырех привязанных к дереву животных.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Замерзающих лошадей решили доставить в отдел пограничной службы «Малорита». Один из пограничников до призыва на службу занимался конным спортом, что очень пригодилось при транспортировке животных.

Утром 1 февраля недалеко от пункта пропуска "Отчин" была обнаружена еще одна бесхозная лошадь. Доставить ее в Малориту военнослужащим помогли работники СПК «Хотислав». Все животные были переданы сотрудникам Брестской таможни. Владельцев их установить не удалось, а вот коллегам наших пограничников на сопредельной территории повезло больше. Пограничники отдела «Пища» Волынской области около двух часов ночи 29 января обнаружили грузовой автомобиль с семью лошадьми и легковую машину.

Как выяснилось, три местных жителя планировали перевести непарнокопытных через границу для реализации в Беларуси. Теперь нарушителей за попытку незаконного пересечения государственной границы ожидает рассмотрение административного дела в суде.

Это далеко не единичный случай с задержанием нелегальных партий лошадей на наших рубежах. Промышляют здесь контрабандисты-лошадники, конечно, не столь масштабно, как западноевропейские с их оборотом в миллионы евро, потому как товар далеко не тот. Посмотришь на фотографии этого «конфиската» — и сердце кровью обливается. Да, не чистопородные скакуны и путь им был уготован один — на скотобойню. Причем Беларусь чаще всего их транзитный, а не конечный пункт, ведь чем дальше на Восток, тем цены и спрос на конину выше.

В Украине можно взять лошадь за полторы тысячи гривен, а то и дешевле. У нас мясокомбинаты сейчас дают в среднем от 60 копеек до 1,35 рубля за килограмм живого веса молодняка до трех лет. Перекупщики, везущие мясо в Россию, заплатят за лошадь весом 500 кг около 300 условных единиц, а в Казахстане стоимость 3,5 у.е. за килограмм живого веса и 10 — за килограмм мяса. Это, скажем, среднестатистическая цена, так как при сдаче лошади на мясо учитываются ее возраст и степень упитанности, а не родословная и достижения. К тому же если животное без ветеринарных справок и документов — это совершенно другой ценник. А контрабандных животных, естественно, везут без оных, но если везут — значит выгодно.

По мнению пограничников, существенно снизит, а возможно, и вовсе прекратит этот вид контрабанды введение системы идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных. Лошадей, в частности, будут идентифицировать с помощью бирок и микрочипов. Без них животное нельзя будет ни продать, ни купить, ни перевезти, ни сдать на мясо. Соответствующий закон вступил в силу еще в январе 2016 года.

Система государственной базы данных воспринимает бирку как «документ строгой отчетности». Законом «Об идентификации» предусмотрен переходный период в два года. В течение этого времени должны быть идентифицированы и зарегистрированы все сельскохозяйственные животные, подпадающие под действие закона. Год прошел, но, к сожалению, еще далеко не все руководители сельхозорганизаций и физические лица спешат зарегистрировать своих животных, тем самым оставляя лазейку для конокрадов и контрабандистов.

Брестская пограничная группа в очередной раз рассчитывает на помощь жителей приграничья и просит граждан, располагающих какой-либо информацией о готовящейся контрабандной деятельности, появлении подозрительных или незнакомых лиц вблизи государственной границы, сообщать об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы либо в оперативно-ситуационную службу по телефону: 8 (0162) 210 804.