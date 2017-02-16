МИНСК, 17 фев — Sputnik. Около 400 большегрузных автомобилей стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС в шести пограничных пунктах пропуска, данная информация содержится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Больше всего автомобилей в пункте пропуска на белорусско-литовской границе "Каменный лог" — там в очереди на выезд из страны стоят 120 большегрузов.

На литовском направлении во всех четырех пунктах пропуска есть очереди из фур. По состоянию на 10:00 — в "Котловке" стоит 30 большегрузных автомобилей, в "Беняконях" — 43, в "Привалке" — 60, сообщается на сайте ГПК.

Также есть очереди из фур в двух пунктах пропуска на латвийской границе, в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди на выезд из Беларуси стоят 65 автомобилей, в "Урбанах" — 55.

На польском направлении ни в одном из шести пунктов пропуска нет очередей из большегрузных автомобилей, но есть очереди из легковых автомобилей — в "Берестовице" (45) и в пункте пропуска "Брест" (также известный как "Варшавский мост") — образовалась очередь на выезд из 90 легковых автомобилей, сообщается на сайте ГПК.

Украинское направление полностью свободно — ни в одном из 12 пунктов пропуска нет очередей. Также, не смотря на конец недели, отсутствуют очереди из легковых автомобилей на выезд в Литву и Латвию.