﻿ На границе с ЕС опять образовались очереди из фур. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На границе с ЕС опять образовались очереди из фур

17.02.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Около 400 большегрузных автомобилей стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС в шести пограничных пунктах пропуска, данная информация содержится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Больше всего автомобилей в пункте пропуска на белорусско-литовской границе "Каменный лог" — там в очереди на выезд из страны стоят 120 большегрузов.

На литовском направлении во всех четырех пунктах пропуска есть очереди из фур. По состоянию на 10:00 — в "Котловке" стоит 30 большегрузных автомобилей, в "Беняконях" — 43, в "Привалке" — 60, сообщается на сайте ГПК.

Также есть очереди из фур в двух пунктах пропуска на латвийской границе, в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди на выезд из Беларуси стоят 65 автомобилей, в "Урбанах" — 55.

На польском направлении ни в одном из шести пунктов пропуска нет очередей из большегрузных автомобилей, но есть очереди из легковых автомобилей — в "Берестовице" (45) и в пункте пропуска "Брест" (также известный как "Варшавский мост") — образовалась очередь на выезд из 90 легковых автомобилей, сообщается на сайте ГПК.

Украинское направление полностью свободно — ни в одном из 12 пунктов пропуска нет очередей. Также, не смотря на конец недели, отсутствуют очереди из легковых автомобилей на выезд в Литву и Латвию.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на конец недели отсутствуют очереди из легковых автомобилей на литовском и латвийском направлении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До 10 долларов за килограмм. Как через Беларусь везут лошадей на убой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика