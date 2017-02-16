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Тепло, еще теплее. Погода в Гомеле в выходные дни
17.02.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные температура воздуха в Гомеле не опустится ниже нуля. Но врачи и мамы предупреждают — шапки пока снимать рано.
Радость близости весны слегка омрачат лишь хмурое небо и мокрый снег. Но градусник будет непоколебим — ноль, местами плюс один.
В воскресенье — температура еще немного повысится, но поднимется ветер.
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В предстоящие выходные температура воздуха в Гомеле не опустится ниже нуля. Но врачи и мамы предупреждают - шапки пока снимать рано.
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