В предстоящие выходные температура воздуха в Гомеле не опустится ниже нуля. Но врачи и мамы предупреждают — шапки пока снимать рано.





Радость близости весны слегка омрачат лишь хмурое небо и мокрый снег. Но градусник будет непоколебим — ноль, местами плюс один.

В воскресенье — температура еще немного повысится, но поднимется ветер.

Погода в Гомеле и области