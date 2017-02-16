В предстоящие выходные дни в Беларуси ожидается сырая и оттепельная погода. Сохранится повышенный температурный режим, более характерный для первой половины марта. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.



Фото с сайта newsbel.by

Атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, продолжат поставлять в Беларусь теплый влажный воздух. Осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя.

18 февраля, в субботу, ночью под влиянием фронтального раздела на значительной части территории, а днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром ожидается слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3, +2°С, максимальная днем 0, +5°С.

В Минске ночью небольшие кратковременные осадки, мокрый снег, дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0, -2°С, максимальная днем +1 +3°С.

В воскресенье ночью преимущественно без осадков, утром и днем под влиянием очередной системы фронтов, смещающихся со Скандинавии, в основном по северо-западной половине нашей страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Возможен слабый туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем по северу страны ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4, +1°С, максимальная днем -1, +4°С.

20−21 февраля атмосферные фронты обусловят на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ожидается слабый туман, ночью и утром гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3, +4°С, максимальная днем 0, +7°С.

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