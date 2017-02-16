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Как в марте. Синоптики обещают в выходные теплую, но с осадками погоду
17.02.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные дни в Беларуси ожидается сырая и оттепельная погода. Сохранится повышенный температурный режим, более характерный для первой половины марта. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.
Атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, продолжат поставлять в Беларусь теплый влажный воздух. Осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя.
18 февраля, в субботу, ночью под влиянием фронтального раздела на значительной части территории, а днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром ожидается слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3, +2°С, максимальная днем 0, +5°С.
В Минске ночью небольшие кратковременные осадки, мокрый снег, дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0, -2°С, максимальная днем +1 +3°С.
В воскресенье ночью преимущественно без осадков, утром и днем под влиянием очередной системы фронтов, смещающихся со Скандинавии, в основном по северо-западной половине нашей страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Возможен слабый туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем по северу страны ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4, +1°С, максимальная днем -1, +4°С.
20−21 февраля атмосферные фронты обусловят на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ожидается слабый туман, ночью и утром гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3, +4°С, максимальная днем 0, +7°С.
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Атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, продолжат поставлять в Беларусь теплый влажный воздух.
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