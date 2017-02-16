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Рыженков на приеме в Рогачеве рассказал о целях декрета "о тунеядцах"

17.02.2017 11:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Декрет президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" направлен на то, чтобы стимулировать граждан страны уплачивать налоги, заявил первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков во время выездного приема в Рогачеве.

Рыженков на приеме в Рогачеве рассказал о целях декрета "о тунеядцах"
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Беларуси срок уплаты социального сбора для граждан, не участвовавших в финансировании госрасходов в 2015 году, истекает 20 февраля 2017 года. В связи с множеством обращений граждан в местные органы власти руководство Администрации президента проводит серию приемов граждан в городских и районных администрациях Беларуси.

"Главная идея декрета № 3 — стимулировать людей уплачивать налоги, показывать свои доходы", — сказал Рыженков, слова которого приводит БелТА.

При этом Рыженков подчеркнул, что общая сумма сбора по финансированию госрасходов в масштабах бюджета будет небольшой.

Первый замглавы Администрации напомнил, что во многих западных странах предусмотрена серьезная ответственность за уклонение от уплаты налогов. В Беларуси же, используя механизмы декрета №3, стремятся возместить расходы государства на социальные услуги, которые оказывались гражданам, не уплатившим или уплатившим не в полном объеме налоги.

Касаясь цели выездных приемов граждан, Рыженков отметил, что Администрация президента стремится таким образом не только разъяснить вопросы реализации норм декрета, но и в целом изучить вопросы, которые волнуют людей в регионах.

 
Теги: Минск
 
 
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Главная цель декрета – не получение государством дополнительных средств в бюджет, а стимулирование граждан честно платить налоги, считает замглавы Администрации...

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