﻿ ГАИ предупредила о сложной обстановке на дорогах из-за туманов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГАИ предупредила о сложной обстановке на дорогах из-за туманов

17.02.2017 11:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Госавтоинспекция  МВД Беларуси призвала водителей быть особо внимательными при вождении в условиях дождя и тумана, сообщили в пресс-службе ГАИ.

ГАИ предупредила о сложной обстановке на дорогах из-за туманов
© Sputnik / Виктор Толочко
На трассе Минск - Витебск в выходные будет усилен контроль ГАИ

По прогнозам синоптиков, в выходные дни дорожную обстановку будут осложнять мокрый снег, дожди и туманы.

"При движении в условиях недостаточной видимости необходимо включать ближний свет фар, увеличивать дистанцию до других транспортных средств, выбирать сдержанный стиль вождения, избегать резких торможений и перестроений", — сказали в пятницу Sputnik в ГАИ.

По словам собеседников агентства, ночью эффективнее всего использовать "противотуманки".

В ГАИ также отметили, что из-за сложных погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения. "Поэтому водители должны быть готовы к тому, что пешеходы могут идти по краю проезжей части", — сказали собеседники агентства.

Отмечая необходимость повышенного внимания со стороны водителей, в ГАИ сказали, что пешеходам и велосипедистам в туманную погоду, а также в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, следить за тем, чтобы они были видны водителю.

"Надежнее всего надеть жилет повышенной видимости. Важно строго соблюдать правила безопасного поведения, при этом проявлять повышенную осторожность и быть благоразумными на дорогах", — подчеркнули в пресс-службе. ГАИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ напомнили водителям о необходимости включать "противотуманки" в условиях плохой видимости, а пешеходам - про световозвращающие элементы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Рыженков на приеме в Рогачеве рассказал о целях декрета "о тунеядцах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика