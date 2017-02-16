МИНСК, 17 фев — Sputnik. Госавтоинспекция МВД Беларуси призвала водителей быть особо внимательными при вождении в условиях дождя и тумана, сообщили в пресс-службе ГАИ.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни дорожную обстановку будут осложнять мокрый снег, дожди и туманы.

"При движении в условиях недостаточной видимости необходимо включать ближний свет фар, увеличивать дистанцию до других транспортных средств, выбирать сдержанный стиль вождения, избегать резких торможений и перестроений", — сказали в пятницу Sputnik в ГАИ.

По словам собеседников агентства, ночью эффективнее всего использовать "противотуманки".

В ГАИ также отметили, что из-за сложных погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения. "Поэтому водители должны быть готовы к тому, что пешеходы могут идти по краю проезжей части", — сказали собеседники агентства.

Отмечая необходимость повышенного внимания со стороны водителей, в ГАИ сказали, что пешеходам и велосипедистам в туманную погоду, а также в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, следить за тем, чтобы они были видны водителю.

"Надежнее всего надеть жилет повышенной видимости. Важно строго соблюдать правила безопасного поведения, при этом проявлять повышенную осторожность и быть благоразумными на дорогах", — подчеркнули в пресс-службе. ГАИ.