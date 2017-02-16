В прошлом году сотрудники УВД по охране Минского метрополитена составили примерно 1,3 тысячи административных протоколов за курение в запрещенных местах, сообщили агентству « Минск-Новости » в УВД по охране Минского метрополитена.



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— В соответствии со статьей 17.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушители получили штрафы до 92 рублей (4 базовые величины), — рассказал начальник УВД по охране Минского метрополитена Кирилл Кислов.

В целом за 2016 год сотрудники УВД составили 5 тысяч административных протоколов. Самые распространенные нарушения: нахождение в нетрезвом виде в общественном месте (около 2,5 тысячи протоколов), курение в запрещенных местах, в основном в подземных переходах около станций метро (1,3 тысячи), нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов (1 тысяча). В последнем случае отличились нелегальные торговцы, мусорящие в переходах и загромождающие их коробками с товаром.