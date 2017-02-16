﻿ За курение в подземных переходах Минска оштрафовали около 1,3 тысячи человек. 21.by
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За курение в подземных переходах Минска оштрафовали около 1,3 тысячи человек

17.02.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году сотрудники УВД по охране Минского метрополитена составили примерно 1,3 тысячи административных протоколов за курение в запрещенных местах, сообщили агентству «Минск-Новости» в УВД по охране Минского метрополитена.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— В соответствии со статьей 17.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушители получили штрафы до 92 рублей (4 базовые величины), — рассказал начальник УВД по охране Минского метрополитена Кирилл Кислов.

В целом за 2016 год сотрудники УВД составили 5 тысяч административных протоколов. Самые распространенные нарушения: нахождение в нетрезвом виде в общественном месте (около 2,5 тысячи протоколов), курение в запрещенных местах, в основном в подземных переходах около станций метро (1,3 тысячи), нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов (1 тысяча). В последнем случае отличились нелегальные торговцы, мусорящие в переходах и загромождающие их коробками с товаром.

 
Теги: Минск
 
 
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