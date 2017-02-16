МИНСК, 17 фев — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт оценил поступок журналиста спортивного издания "Прессбол" Вячеслава Федоренкова, съевшего восемь страниц газеты после поединка с "Нефтехимиком".

В 2016 году Федоренков с уверенностью заявил, что "зубры" не смогут выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Если же минчане смогут пробиться в нокаут-раунд, корреспондент пообещал съесть газету. На этой неделе, перед поединком против тольяттинской "Лады", Федоренкова пригласили на "Динамо-ТВ-шоу", где специально для него вынесли эту самую газету. Правда, она оказалась и ненастоящей — это был торт. Журналист оценил шутку и сказал, что по-настоящему исполнит свое обещание. В четверг после игры в "Нефтехимиком" (2:1) в зале для пресс-конференций он поужинал газетой.

"Поступок Славы навсегда изменит наш зал для пресс-конференций. Я всегда буду помнить об этом", — сказал Вудкрофт, наблюдавший за поеданием газеты вместе с другими тренерами "Динамо".

Специалист оценил, что Федоренков держит свои обещания.

К слову, номер "Прессбола" от 10.02.2017 он ел вместе с солянкой и запивал "колой".

Минчане в настоящее время располагаются на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ — у команды 105 очков. "Зубрам" осталось провести еще один матч "регулярки": игра состоится 18 февраля против "Ак Барса". А уже на будущей неделе "Динамо" стартует в плей-офф. Возможным соперником столичной дружины станет либо ярославский "Локомотив" или московское "Динамо".