Негосударственные некоммерческие организации смогут получить бюджетное финансирование на профилактику социально опасных заболеваний и ВИЧ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на депутата Палаты представителей Елену Остапюк.



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Палата представителей рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека». Документ вводит соцзаказ на профилактику таких заболеваний, как активный туберкулез, чума, сифилис, гонорея, ВИЧ.

Сейчас закон позволяет реализовать государственный соцзаказ только в сфере оказания соцуслуг гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

— Например, если человек уже страдает каким-либо заболеванием и по этой причине находится в трудной жизненной ситуации — это как раз тот случай, — рассказала Елена Остапюк.

Профилактика же предполагает оказание помощи не только тем, кто уже болен, но и людям, которые относятся к группам с высоким риском заражения.

— Есть категории граждан, которые считаются уязвимыми, однако эти люди еще не являются носителями социально опасного заболевания, вируса иммунодефицита человека. Из-за этого они не могут быть отнесены к лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И, соответственно, не могут претендовать на социальные услуги согласно закону о соцобслуживании. Тем не менее, такие люди уже в группе риска и нуждаются в профилактических мероприятиях, — пояснила Елена Остапюк.