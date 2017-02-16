Британскому финансовому журналисту Мишель Макгак удалось сэкономить 23 тысяч долларов. Она на год отказалась от лишних трат. В месяц девушка тратила на себя и мужа не больше двух тысяч долларов. Сэкономленная сумма помогла семье погасить кредит за жилье.

О том, как экономить на себе, но выглядеть на все сто, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Анне Костиной 42 года. Она мама двоих детей и офисный работник. На себя любимую времени и денег остается мало, а хочется выглядеть идеально. Сегодня ей в этом помогут женщины из Гвинеи, Японии и Индии. Они поделятся проверенными национальными рецептами масок для волос.

Мариам Баро родом из Гвинеи, но живет в Беларуси. Ингредиенты для своей экзотической маски находит в обычном минском супермаркете.

«Это наша национальная гвинейская маска. Может и для всех женщин Африки она актуальна. В основе масла. Климат сухой волосы сухие. И их надо увлажнять, поэтому уход за нашим типом волос сложное занятие», - говорит Баро.

Итак - две столовые ложки оливкового масла, пол-столовой кокосового, репейного и касторового. Смешиваем и нагреваем на водяной бане до 40 градусов. Увлажняющая маска готова. Наносим на сухие волосы и через 30 минут смываем. Мариам советует делать такую раз в месяц.

Японка Мосако Тасуми научит Аню делать традиционную японскую маску. Три столовых ложки риса заливаем водой, помешиваем пять минут. Вода должна побелеть от крахмала. Это средство выручит, если вдруг дома закончился шампунь, а голову нужно срочно помыть. Вымачиваем сухое полотенце в рисовой воде. Заворачиваем голову на 20 минут. Потом смываем водой.

Госпожа Сушма Саксена помнит, как эту маску делали ее мама и бабушка. Жена Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Беларуси особенно любит этот рецепт за его простоту и эффективность. Для питательной маски нужны желтая глина, в аптеке она стоит всего 40 центов, и обычный йогурт.

«Конечно, сейчас есть много вариантов в магазинах. Но мы предпочитаем все домашнее и натуральное. В магазинах средства разбавляют химикатами и консервантами, которые довольно опасны. После использования домашней маски будет отличный результат», - говорит Саксена.

У нашей героини короткая стрижка и маски будет нужно совсем немного - две столовых ложки глины и столько же йогурта. Перемешиваем, наносим, держим 25 минут. Смываем. От результата Аня в восторге.