Журналист спортивной газеты «Прессбол», которая издается в Беларуси, сдержал слово и съел номер своего издания, передает «Интерфакс» .

«Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков сдержал обещание и съел восьмиполосный номер родной газеты», - говорится в сообщении.

Как отмечается, год назад сотрудник издания пообещал полакомиться газетой в том случае, если хоккейный клуб «Динамо» (Минск) выйдет в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2016-2017.

Накануне «бело-голубые» в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ играли с нижнекамским «Нефтехимиком» и в упорном матче сумели победить российскую команду в серии буллитов 2:1. Этот успех позволил «зубрам» прыгнуть на 5-е место таблицы Западной конференции, которое гарантирует попадание в плей-офф.

После матча Федоренкову пришлось исполнить данное в прошлом году обещание. Как сообщается, в присутствии коллег и игроков «Динамо» журналист «отужинал» родным изданием. в пресс-центре «Минск-Арены».

Стоит отметить, что печатная продукция была съедена Федоренковым не всухомятку. В местном кафе он купил солянку и макал в нее кусочки газеты.