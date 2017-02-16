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Минчанин подсыпал в алкоголь снотворное и грабил людей

17.02.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, которого обвиняют в ряде разбойных нападений в Минске. Фигурант знакомился с людьми под разными предлогами и предлагал выпить в честь знакомства. В напиток было подмешано снотворное, сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

— В ходе общения мужчина незаметно подсыпал в алкоголь снотворное, после употребления которого потерпевшие теряли сознание, а когда приходили в себя, обнаруживали пропажу своих вещей, — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

В результате таких действий пострадали две женщины и один мужчина. Сумма похищенного составила более 3 тысяч рублей. Известно, что ранее фигурант уже был судим за аналогичные преступления.

— Кроме того, в ходе следствия получены доказательства причастности обвиняемого к совершению насильственных действий сексуального характера на территории Минска в апреле 2016 года, — добавил Алексей Климович.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 (Разбой) и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (Насильственные действия, сексуального характера). Он заключен под стражу, дело передано в суд.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Кроме того, получены доказательства причастности обвиняемого к совершению насильственных действий сексуального характера в Минске в апреле 2016 года.

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