Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, которого обвиняют в ряде разбойных нападений в Минске. Фигурант знакомился с людьми под разными предлогами и предлагал выпить в честь знакомства. В напиток было подмешано снотворное, сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

— В ходе общения мужчина незаметно подсыпал в алкоголь снотворное, после употребления которого потерпевшие теряли сознание, а когда приходили в себя, обнаруживали пропажу своих вещей, — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

В результате таких действий пострадали две женщины и один мужчина. Сумма похищенного составила более 3 тысяч рублей. Известно, что ранее фигурант уже был судим за аналогичные преступления.

— Кроме того, в ходе следствия получены доказательства причастности обвиняемого к совершению насильственных действий сексуального характера на территории Минска в апреле 2016 года, — добавил Алексей Климович.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 (Разбой) и ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (Насильственные действия, сексуального характера). Он заключен под стражу, дело передано в суд.