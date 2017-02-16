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Суд смягчил приговор минчанину, по вине которого погибли 2 студентки
17.02.2017 13:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Минский городской суд смягчил приговор минчанину Виктору Козлову, по вине которого в ДТП на улице Могилевской в Минске погибли две студентки, сообщили в суде.
© Sputnik / Анна Нефедова
Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрела в пятницу в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Козлова, который судом Октябрьского района Минска признан виновным в совершении преступления и приговоре к 5 годам колонии общего режима.
"Приговор Козлову сегодня изменен в части вида исправительного учреждения. Общий режим отбывания наказания заменен на колонию-поселение", — сообщили в суде, уточнив, что срок остался тот же.
Резонансное ДТП случилось 12 мая 2016 года в Минске, в нем погибли две студентки. 50-летний минчанин, у которого случилась временная потеря сознания, на полной скорости сбил двух девушек, которые шли на молитву в храм по улице Могилевской. Одна из девушек погибла на месте ДТП, другая умерла на следующий день в больнице.
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Виновника резонансного смертельного ДТП на улице Могилевской суд отправил на 5 лет на "химию".
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