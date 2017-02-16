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Водка со снотворным: грабителю-собутыльнику предъявлено обвинение

17.02.2017 12:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего минчанина, обвиняемого в совершении ряда разбойных нападений на территории Минска, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

Водка со снотворным: грабителю-собутыльнику предъявлено обвинение
© Фото:
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"Следствие установило, что перед совершением преступления мужчина знакомился с потерпевшими под различными предлогами. Затем предлагал употребить спиртное в честь знакомства. В ходе общения незаметно подсыпал в алкоголь снотворное, после употребления которого потерпевшие теряли сознание, а когда приходили в себя, обнаруживали пропажу своих вещей", — рассказал официальный представитель УСК по Минску Сергей Кабакович.

В результате таких действий пострадали две женщины и один мужчина. Сумма похищенного составило более трех тысяч рублей.

Ранее обвиняемый уже был судим за совершение аналогичных преступлений, отметили в УСК по Минску. Кроме того, следователи обнаружили доказательства причастности мужчины к совершению насильственных действий сексуального характера на территории Минска в апреле 2016 года.

На основании собранных по уголовному делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 (разбой) и ч. 2 ст. 167 (насильственные действия, сексуального характера) Уголовного кодекса Беларуси.

В качестве меры пресечения для обвиняемого выбрано заключение под стражу. Уголовное дело передано в суд.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В результате противоправных действий ранее судимого минчанина пострадали две женщины и один мужчина.

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