МИНСК, 17 фев — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего минчанина, обвиняемого в совершении ряда разбойных нападений на территории Минска, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

"Следствие установило, что перед совершением преступления мужчина знакомился с потерпевшими под различными предлогами. Затем предлагал употребить спиртное в честь знакомства. В ходе общения незаметно подсыпал в алкоголь снотворное, после употребления которого потерпевшие теряли сознание, а когда приходили в себя, обнаруживали пропажу своих вещей", — рассказал официальный представитель УСК по Минску Сергей Кабакович.

В результате таких действий пострадали две женщины и один мужчина. Сумма похищенного составило более трех тысяч рублей.

Ранее обвиняемый уже был судим за совершение аналогичных преступлений, отметили в УСК по Минску. Кроме того, следователи обнаружили доказательства причастности мужчины к совершению насильственных действий сексуального характера на территории Минска в апреле 2016 года.

На основании собранных по уголовному делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 (разбой) и ч. 2 ст. 167 (насильственные действия, сексуального характера) Уголовного кодекса Беларуси.

В качестве меры пресечения для обвиняемого выбрано заключение под стражу. Уголовное дело передано в суд.