МИНСК, 17 фев — Sputnik. Проведение конкурса "Евровидение-2017" в Киеве находится под угрозой, сообщила в пятницу газета The New Tork Times.

"Евровидение-2017" пройдет в мае в столице Украины. Свое участие в конкурсе с телеаудиторией в 200 миллионов человек подтвердили 43 страны — в том числе и Беларусь, которую представит группа Naviband с композицией "Гiсторыя майго жыцця".

"…в настоящее время (конкурс "Евровидение" — Sputnik) под угрозой после того, как украинская команда, организующая мероприятие, на этой неделе оставили свое дело с обвинениями в коррупции и бесхозяйственности", — пишет американская газета.

На этой неделе значительная часть организаторов конкурса отказалась продолжать работу, сославшись на давление со стороны национального украинского телерадиовещателя. Впрочем, уже через два дня для подготовки к "Евровидению-2017" нашли новую команду, которая и должна организовать конкурс в мае.

Представители Европейского вещательного союза заверили, что внимательно следят за подготовкой к "Евровидению" и требуют выполнения планов по конкурсу в сроки. Однако NYT указывает, что при продолжении подобной "суматохи" вовремя все приготовления организаторы могут и не успеть сделать.