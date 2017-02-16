МИНСК, 17 фев — Sputnik. Россельхознадзор не исключает, что может ограничить некоторые поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции из Беларуси.



© Sputnik/ Мария Амелина Данкверт с 6 февраля ограничил поставки говядины из Беларуси

Ранее в Россельхознадзоре отмечали, что импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег. В частности, российское ведомство беспокоит, что в белорусской продукции постоянно обнаруживается бактерии листерии.

"Да. Соответствует действительности", — сказал замглавы Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Таким образом он ответил на вопрос, могут ли быть ведены новые ограничения на поставку товаров из Беларуси из-за обнаружения бактерии листерии. Он не назвал конкретные предприятия, в отношение которых будут введены ограничения, отметив, что "это единицы всегда". "Мы выявляем на одном предприятии и сразу принимаем меры", — добавил он.

Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано отметила, что "в случае обнаружения, которые идут практически ежедневно, мы предпринимаем ряд действий в отношении тех предприятий, которые эти нарушения допускают". "Соответственно, мы не исключаем, что в ближайшее время будет введен ряд ограничений не только по говядине, но и другой продукции, которая поступает из Беларуси", — сказала она.



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко: против Данкверта надо возбудить дело

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Беларуси заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

В пресс-службе Кремля ранее выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко по Данкверту. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси.

Между тем, в Минсельхозпроде Беларуси в четверг заявили, что белорусские и российские службы ветеринарного и фитосанитарного надзора не находятся в "контрах" и призвали не политизировать этот вопрос. Там также добавили, что не допущенное в РФ мясо Беларусь перенаправила на другие рынки.