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Россельхознадзор не исключает новых ограничений для Беларуси
17.02.2017 13:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Россельхознадзор не исключает, что может ограничить некоторые поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции из Беларуси.
© Sputnik/ Мария Амелина
Ранее в Россельхознадзоре отмечали, что импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег. В частности, российское ведомство беспокоит, что в белорусской продукции постоянно обнаруживается бактерии листерии.
"Да. Соответствует действительности", — сказал замглавы Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Таким образом он ответил на вопрос, могут ли быть ведены новые ограничения на поставку товаров из Беларуси из-за обнаружения бактерии листерии. Он не назвал конкретные предприятия, в отношение которых будут введены ограничения, отметив, что "это единицы всегда". "Мы выявляем на одном предприятии и сразу принимаем меры", — добавил он.
Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано отметила, что "в случае обнаружения, которые идут практически ежедневно, мы предпринимаем ряд действий в отношении тех предприятий, которые эти нарушения допускают". "Соответственно, мы не исключаем, что в ближайшее время будет введен ряд ограничений не только по говядине, но и другой продукции, которая поступает из Беларуси", — сказала она.
© Sputnik Валерий Мельников
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Беларуси заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.
В пресс-службе Кремля ранее выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко по Данкверту. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси.
Между тем, в Минсельхозпроде Беларуси в четверг заявили, что белорусские и российские службы ветеринарного и фитосанитарного надзора не находятся в "контрах" и призвали не политизировать этот вопрос. Там также добавили, что не допущенное в РФ мясо Беларусь перенаправила на другие рынки.
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Могут быть ограничены поставки не только говядины, но и другой животноводческой продукции.
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