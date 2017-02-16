﻿ Шанс найти вторую половину в брачном агентстве у женщин - 40%, у мужчин - 90%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Шанс найти вторую половину в брачном агентстве у женщин - 40%, у мужчин - 90%

17.02.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У белорусов, которые ищут свою вторую половинку через брачные агентства, шанс на удачу составляет 90%, у белорусок — всего 40%. Об этом проекту «Не стыдно спросить» рассказала директор брачного агентства Марина Куприяшина.

Даже в 74 года можно решиться изменить свою жизнь и отправиться на поиски второй половинки. Нередко среди клиентов «старомодного» сервиса оказываются и вполне современные айтишники: род занятий и степень освоенности в интернете и современных технологиях имеет минимальное значение. Куда большее имеет прежний опыт отношений и умение общаться.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Благодарим брачное агентство «Двое».

Смотрите также
Можно ли влюбиться после 36 вопросов? Проверяем эксперимент американского психолога
Как выглядит суточная норма калорий для разных людей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусов, которые ищут свою вторую половинку через брачные агентства, шанс на удачу составляет 90%, у белорусок - всего 40%. Об этом проекту "Не стыдно спросить"...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россельхознадзор не исключает новых ограничений для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика