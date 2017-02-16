У белорусов, которые ищут свою вторую половинку через брачные агентства, шанс на удачу составляет 90%, у белорусок — всего 40%. Об этом проекту «Не стыдно спросить» рассказала директор брачного агентства Марина Куприяшина.

Даже в 74 года можно решиться изменить свою жизнь и отправиться на поиски второй половинки. Нередко среди клиентов «старомодного» сервиса оказываются и вполне современные айтишники: род занятий и степень освоенности в интернете и современных технологиях имеет минимальное значение. Куда большее имеет прежний опыт отношений и умение общаться.

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Благодарим брачное агентство «Двое» .

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