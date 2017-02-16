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Шанс найти вторую половину в брачном агентстве у женщин - 40%, у мужчин - 90%
17.02.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by
У белорусов, которые ищут свою вторую половинку через брачные агентства, шанс на удачу составляет 90%, у белорусок — всего 40%. Об этом проекту «Не стыдно спросить» рассказала директор брачного агентства Марина Куприяшина.
Даже в 74 года можно решиться изменить свою жизнь и отправиться на поиски второй половинки. Нередко среди клиентов «старомодного» сервиса оказываются и вполне современные айтишники: род занятий и степень освоенности в интернете и современных технологиях имеет минимальное значение. Куда большее имеет прежний опыт отношений и умение общаться.
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У белорусов, которые ищут свою вторую половинку через брачные агентства, шанс на удачу составляет 90%, у белорусок - всего 40%. Об этом проекту "Не стыдно спросить"...
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