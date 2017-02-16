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Британские ученые определили самый соблазнительный женский танец
17.02.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Ученые смогли определить наиболее привлекательные для мужчин движения в женских танцах, сообщает
Для исследования британские ученые попросили станцевать девятерых студенток колледжа, их движения были зафиксированы специальными камерами. Затем специалисты создали 3D-модели танцев, чтобы "жюри" могло выбирать не по внешности и фигуре, а непосредственно по движениям.
Оценки выставляли несколько мужчин и женщин – они рассказывали о том, какие танцы их привлекают больше всего.
Впоследствии выяснилось, что наиболее привлекательный для мужчин танец имеет широкие колебаниями бедер и асимметричные движения ног. Высоко оценили и среднеасимметричные движения рук – по мнению ученых, для мужчин они также являются привлекательными.
По итогам эксперимента исследователи смоделировали идеальный женский танец, запись которого уже посмотрело более миллиона человек.
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Британские исследователи создали 3D-модели танца девятерых девушек и попросили добровольцев оценить результаты.
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