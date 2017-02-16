МИНСК, 17 фев – Sputnik. Ученые смогли определить наиболее привлекательные для мужчин движения в женских танцах, сообщает Popular Science .

Для исследования британские ученые попросили станцевать девятерых студенток колледжа, их движения были зафиксированы специальными камерами. Затем специалисты создали 3D-модели танцев, чтобы "жюри" могло выбирать не по внешности и фигуре, а непосредственно по движениям.

Оценки выставляли несколько мужчин и женщин – они рассказывали о том, какие танцы их привлекают больше всего.

Впоследствии выяснилось, что наиболее привлекательный для мужчин танец имеет широкие колебаниями бедер и асимметричные движения ног. Высоко оценили и среднеасимметричные движения рук – по мнению ученых, для мужчин они также являются привлекательными.

По итогам эксперимента исследователи смоделировали идеальный женский танец, запись которого уже посмотрело более миллиона человек.