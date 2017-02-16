Пять новых детских садов появятся в Минской области в 2017 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления образования Миноблисполкома Галину Казак.

— В 2017 году планируется открыть учреждения дошкольного образования в деревне Копище и агрогородке Прилуки Минского района. Намечено ввести в эксплуатацию детские сады в Столбцах, Жодино и Фаниполе, — проинформировала Галина Казак.

Также в детских дошкольных учреждениях предполагается увеличить количество групп кратковременного пребывания, вывести первые классы из детских садов в Борисове и Молодечно, перепрофилировать группы в Борисовском, Пуховичском, Смолевичском районах.

Галина Казак напомнила, что в 2016 году в Минской области были введены в эксплуатацию одна школа и четыре детских сада. Дополнительно создано 1071 место для детей дошкольного возраста за счет строительства, вывода первых классов, перепрофилирования ранее не функционировавших помещений. Также организована работа 709 групп кратковременного пребывания.

Эффективное использование бюджетных средств позволило укрепить материальную базу учреждений образования региона. На проектирование и строительство объектов образования в 2016 году было направлено 23,33 млн рублей, на ремонт учреждений образования — 22,6 млн рублей, в том числе профинансировано работ хозяйственным способом в объеме 15,6 млн рублей.

Знаковой в прошлом году стала реализация проекта международной технической помощи Европейского союза по расширению программы энергосбережения в средней школе № 4 Дзержинска. Здесь выполнены работы по утеплению наружных стен, кровли, замене окон и осветительных устройств, установке технологического оборудования, системы приточно-вытяжной вентиляции, гелиоколлектора для нагрева воды.

На финансирование государственной программы «Образование и молодежная политика» в 2016 году в Минской области было направлено 627,5 млн белорусских рублей. В центральном регионе функционируют 1209 учреждений образования, в которых обучаются более 226 тысяч детей. В системе дошкольного образования области работают более 7,5 тысячи педагогов, в учреждениях общего среднего образования — более 17,8 тысяч. В учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования трудятся более 1,5 тысячи педагогических работников.