Возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Крупский райагросервис», которого взяли с поличным при получении взятки. Подробности сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Минской области.

Установлено, что директор получил от представителя коммерческого предприятия области в качестве взятки 850 рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о погашении задолженности «Крупского райагросервиса» перед предприятием по договору поставки запчастей.

С фигурантом работают следователи. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности.