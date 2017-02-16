﻿ Директора "Крупского райагросервиса" задержали при получении взятки в 850 рублей. 21.by
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Директора "Крупского райагросервиса" задержали при получении взятки в 850 рублей

17.02.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Крупский райагросервис», которого взяли с поличным при получении взятки. Подробности сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Минской области.

Установлено, что директор получил от представителя коммерческого предприятия области в качестве взятки 850 рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о погашении задолженности «Крупского райагросервиса» перед предприятием по договору поставки запчастей.

С фигурантом работают следователи. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности.

 
 
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С фигурантом работают следователи. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности.

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