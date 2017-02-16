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Обвиненный в коррупции могилевский чиновник назначен директором гимназии

17.02.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший начальник управления образования Могилевского горисполкома Евгений Дуплевский, обвиненный в коррупционном преступлении и помилованный президентом, назначен директором гимназии № 4 Могилева.

В феврале 2014 года областная прокуратура сообщила о возбуждении в отношении чиновника дела по части 2 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору). Следствие установило, что Дуплевский на протяжении четырех учебных лет, в 2010—2013 годах, оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий на условиях срочного трудового договора, при этом фактически такие занятия с учащимися не проводил. В школе оформлялась фиктивная служебная документация, которая явилась основанием для начисления ему заработной платы и осуществления обязательных отчислений в бюджет на общую сумму около 22 млн неденоминированных рублей. Впоследствии бывший чиновник, признав свою вину в хищениях, подал президенту прошение о помиловании. Прошение было удовлетворено весной 2015 года после возмещения Дуплевским суммы похищенного.

После помилования в Могилеве появилась неподтвержденная информация, что Евгений Дуплевский может быть назначен директором гимназии № 3. Родители и близкие учащихся были против такого назначения. Один из них — председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев обращался по этому поводу к председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву с просьбой прояснить ситуацию с возможным назначением Дуплевского директором гимназии № 3. Градоначальник ответил, что данный вопрос не рассматривается, сказал БелаПАН Шанцев.

Как сообщили БелаПАН в гимназии № 4, новую должность Евгений Дуплевский занимает с начала января 2017 года.

Владимир Шанцев крайне негативно воспринял информацию о новой должности Евгения Дуплевского. «Коррупционеры не могут сеять разумное, доброе, вечное. Чего-то требовать от подчиненных учителей они не имеют никакого морального права. Тем не менее назначение состоялось. Это совершенно негодная практика борьбы с коррупцией. Я не сомневаюсь, что дети прочитали про него все, что написано в интернете. И что, он будет примером для подражания?» — сказал Шанцев.

Заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 4 Алла Прибавкина заявила БелаПАН, что не готова выразить свое мнение относительно назначения Евгения Дуплевского. Сам же директор, по ее словам, находится в командировке.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина на протяжении четырех учебных лет, в 2010-2013 годах, оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий на условиях срочного...

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