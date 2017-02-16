|
Обвиненный в коррупции могилевский чиновник назначен директором гимназии
17.02.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by
Бывший начальник управления образования Могилевского горисполкома Евгений Дуплевский, обвиненный в коррупционном преступлении и помилованный президентом, назначен директором гимназии № 4 Могилева.
В феврале 2014 года областная прокуратура сообщила о возбуждении в отношении чиновника
После помилования в Могилеве появилась неподтвержденная информация, что Евгений Дуплевский может быть назначен директором гимназии № 3. Родители и близкие учащихся были против такого назначения. Один из них — председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев обращался по этому поводу к председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву с просьбой прояснить ситуацию с возможным назначением Дуплевского директором гимназии № 3. Градоначальник ответил, что данный вопрос не рассматривается, сказал БелаПАН Шанцев.
Как сообщили БелаПАН в гимназии № 4, новую должность Евгений Дуплевский занимает с начала января 2017 года.
Владимир Шанцев крайне негативно воспринял информацию о новой должности Евгения Дуплевского. «Коррупционеры не могут сеять разумное, доброе, вечное. Чего-то требовать от подчиненных учителей они не имеют никакого морального права. Тем не менее назначение состоялось. Это совершенно негодная практика борьбы с коррупцией. Я не сомневаюсь, что дети прочитали про него все, что написано в интернете. И что, он будет примером для подражания?» — сказал Шанцев.
Заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 4 Алла Прибавкина заявила БелаПАН, что не готова выразить свое мнение относительно назначения Евгения Дуплевского. Сам же директор, по ее словам, находится в командировке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина на протяжении четырех учебных лет, в 2010-2013 годах, оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий на условиях срочного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии