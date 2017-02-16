В здании Бобруйского горисполкома 17 февраля прошел прием граждан заместителем главы Администрации президента Николаем Снопковым по вопросам, связанным с реализацией Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Журналистов негосударственных СМИ на встречу Снопкова с бобруйчанами не пустили. Однако те, кого причислили к тунеядцам, поделились с прессой своими историями.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

К началу приема в горисполкоме собралось несколько десятков людей. Кто-то открыто возмущался тем, что должен заплатить в бюджет 360 рублей за то, что не может трудоустроиться, другие рассчитывали добиться справедливости после встречи с заместителем главы президентской Администрации.

Супруги-пенсионеры Приходько пришли просить за свою 53-летнюю дочь Ирину, которая 20 лет проработала продавцом в магазине «Детский мир», а после его закрытия устроилась к частнику.



Супруги Приходько/ Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Шесть лет трудовой стаж ей не шел, — рассказывает мать женщины. — Потом она нашла работу в магазине, отработала три года, а он закрылся.

Женщине, чей возраст приближался к 50, трудоустроиться по специальности оказалось непросто. А тут еще мама сломала руку, пришлось за ней ухаживать. В итоге Ирина 8 месяцев нигде не работала, ее взяли продавцом в трикотажный магазин только в ноябре 2015 года. А в начале 2017-го по почте пришло «письмо счастья».

— У нее 200 рублей зарплаты, — сокрушается мать. — На дорогу в месяц уходит 30 рублей — она вынуждена ездить по предприятиям, по санаториям и предлагать товар. Неужели со своей пенсии мы теперь должны платить налог на тунеядство? У нее общего стажа 32 года, какая же она тунеядка? Да еще и за родителями ухаживает, дай бог каждому такую дочь!

— А почему Ирина сама на прием не пришла?

— Она была в налоговой, там сказали — ну, что ж поделаешь, такая ситуация. Потом принесла все документы в горисполком, пришла оттуда и расплакалась. А сегодня она на работе, поэтому мы сами пришли на прием.



































Наталья Никонова в 2014 году окончила колледж, не смогла найти работу в родном городе и уехала к матери в Россию. Документально подтвердить свое пребывание в соседней стране девушка не может — проездные документы не сохранились, штампа о пересечении государственной границы в паспорте нет. С конца 2015 года Наталья работает на железной дороге, параллельно получает высшее образование.



Наталья Никонова. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— В январе мне надо было заплатить за учебу 340 рублей, а тут еще этот налог на тунеядство. Я не понимаю, за что я должна платить! Я ведь не сидела дома, искала работу!

Перед тем, как прийти на прием, Наталья проштудировала не только сам Декрет, но и Конституцию Республики Беларусь. Поэтому по памяти ссылается на ст. 41, которая запрещает принудительный труд. Но возмущает девушку даже не это, а тот факт, что трудоустроиться по специальности сегодня очень сложно.

Ее поддерживает и бобручанин Александр Белявский — 54-летний отец двоих детей, который представляется квалифицированным отделочником.



Александр Белявский. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Я готов работать, но за ту зарплату в 300 рублей, которую мне предлагают, семью не прокормишь.

Мужчина говорит, что ему нужно заплатить налог на тунеядство за 2015 год, когда он перебивался заработками на стройках в России.

— Я вынужден был уйти из семьи, чтобы не быть жене обузой, сейчас живу с матерью. Фактически, на ее пенсию. У жены зарплата около 280 рублей. Скажите, как на эти деньги можно прожить семье из четырех человек?

На встречу с Николаем Снопковым пришла и лидер городской организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Галина Смирнова, которая инициировала в Бобруйске сбор подписей за отмену Декрета № 3. С собой женщина принесла копии подписных листов — против Декрета выступили 4 тысячи бобруйчан.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Оригиналы подписей отправлены в Минск, но я хочу лично передать копии заместителю главы Администрации президента, чтобы удостовериться — они действительно попадут по назначению и нигде не затеряются.

Позже Галина Смирнова рассказала, что смогла попасть на прием к Николаю Снопкову и передать ему копии подписей вместе с письменным обращением.

— Каждая подпись — это боль человека. Поэтому мы будем добиваться отмены Декрета.