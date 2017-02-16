Эти люди в 2000-х занимали высокие посты, руководили силовыми ведомствами. Кто-то исчез сразу после отставки и больше не появляется в информационных лентах, кто-то устроился на новую работу, которая не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. TUT.BY узнал, как живут и чем занимаются бывшие силовики.

«С 1992 года МВД находится в состоянии непрекращающегося стресса»

Юрий Сиваков. Фото с сайта photo.bymedia.net

Юрий Сиваков руководил МВД недолго, точнее, один год — с 1999 по 2000. Его бывшие подчиненные до сих пор вспоминают, как он любил философствовать, учил милиционеров быть вежливыми. Уже после ухода из министерства был заместителем главы Администрации президента, с 2003-го по 2005 год работал министром спорта и туризма, а чуть позже стал проректором по воспитательной работе в Минском институте управления.

Сейчас Юрию Леонидовичу 70 лет, он профессор и, можно сказать, вернулся в правоохранительные органы. Сиваков преподает в Академии МВД.

— Я поддерживаю отношения с той командой, с которой работал в МВД, как-то сумел их не испортить, — рассказывает TUT.BY Юрий Сиваков.

— Вы запомнились тем, что именно с вашей подачи в кабинетах милиционеров стали появляться цветы и картины.

— Было такое. Ничего другого не мог делать, так занимался наведением порядка, — улыбается бывший министр МВД. — Тогда все над этим смеялись, когда я куда-то приезжал, пускали пыль в глаза: из дома тащили цветы, коврики, картинки развешивали. Помню, как-то поехал в Брест в командировку, захожу в кабинет следователя, а на стене висит плакат: «То, что вы на свободе — это не ваша заслуга, это наша недоработка». Меня как обухом по голове, вот это логика мышления! Конечно, ее надо менять. На мой взгляд, не хозяин барин, а клиент — налогоплательщик. И любой сотрудник должен начинать разговор с фразы: «Чем могу помочь?».

— Теперь цветы в кабинетах стоят, картины висят, дежурный по телефону говорит: «Чем могу помочь» и столько реформ МВД пережило, но все равно вопросов к работе милиции слишком много…

— С 1992 года МВД находится в состоянии непрекращающегося стресса, не зря же врагам желают «жить во время перемен». В МВД в определенной мере должна быть консервативная система, не нужно ломать то, что создавалось предшественниками. Сейчас после целого ряда непродуманных решений в отношении МВД утратилась престижность и привлекательность службы. Если раньше конкурс в Академию был очень высокий, то сегодня он остался высоким только среди девчонок, а среди парней — опустили ниже плинтуса.

«Наумов не появляется в МВД, он обижен»

Владимир Наумов. Фото: TUT.BY

На смену Сивакову в 2000 году в МВД пришел Владимир Наумов. Его называют самым неординарным руководителем. Чего только не происходило в ведомстве за 9 лет его управления. Казалось, вот-вот — и Владимир Владимирович лишится своего кресла. Он пережил коррупционный скандал с милицейскими домами, нераскрытый взрыв в 2008 году возле стелы «Минск — город-герой». При нем появился документ «О вежливом и внимательном отношении сотрудников органов внутренних дел к гражданам», стали проводиться опросы общественного мнения.

Журналистам Наумов запомнился тем, что давал интервью во время своих пеших марафонов. В 2008 году он прошел 100 километров, а расстояние в 20−30 километров для него вообще не было проблемой. Наумов мог ответить на любой неудобный вопрос, спокойно говорил о своей зарплате в две тысячи долларов, а последний год своего руководства на пресс-конференциях появлялся с эффектной телеведущей Светланой Боровской, которая несколько лет возглавляла пресс-службу МВД. Актриса смогла добиться того, чтобы ведомство стало более открытым, и научила милиционеров держать удар.

В 2009 году неожиданно для всех Владимир Наумов ушел в отставку. Говорил, что устал и здоровье уже не то, чтобы занимать такую должность. Вскоре переехал в Москву, устроился в госкорпорацию «Ростехнологии», откуда через два года уволился.

— Наумов не появляется ни на каких мероприятиях МВД, ушел, и все, точнее, ушел обиженным. Хотя говорил, что устал, но по существу его выгнали, — говорит TUT.BY Виктор Пискарев, экс-министр внутренних дел БССР, который сейчас работает в Совете ветеранов МВД.

В 2014 году президент вручил Наумову орден Отечества III степени во время мероприятия, посвященного 20-летию со дня образования Службы безопасности президента Беларуси.

— Вы помните его кураторство по моему поручению (в бытность его министром внутренних дел) строительства комплекса «Минск-Арена», который сегодня украшает наш город, — отметил тогда президент.

До того как прийти в МВД, Владимир Наумов с 1999-го по 2000 год работал начальником Службы безопасности президента Беларуси.

— После ухода из «Ростехнологий» Владимир Владимирович остался в Москве. Насколько знаю, работает в фирме и занимается безопасностью поставки товаров в Южную Америку. Часто разъезжает по командировкам, мало появляется в Минске, у него другая жизнь, другие заботы, — рассказал TUT.BY бывший высокопоставленный сотрудник милиции.

Наумов не поддерживает отношения и с хоккейным клубом «Динамо», откуда ушел в 2011 году. Возможно, это совпадение, но в этот же период его сын Захар перестал работать в МИДе.

— Мы не отслеживаем судьбу Захара Владимировича, — прокомментировали TUT.BY в Министерстве иностранных дел.

Захар Наумов теперь работает в Москве вместе с отцом.

— Позвоните позже, Владимир Владимирович пока в командировке, — ответил сын Наумова, когда мы ему дозвонились.

Но с тех пор телефон выключен. Говорят, Захар тоже уехал в командировку.

Раз в два года Владимир Наумов старается приехать на малую родину в Столбцы, где окончил СШ № 2.

— Знаем, что он в Москве. Еще будучи министром, он приезжал в школу, встречался с детьми, учителями, агитировал выпускников связать жизнь с правоохранительными органами. Есть даже фотография, — говорит бывший директор школы Валерий Рыжих. — Слышал, что его звали на вечер встречи выпускников, но он не откликнулся.

Сейчас Владимиру Наумову 60 лет.

Анатолий Кулешов. Фото: TUT.BY

После его ухода в 2009 году ведомством стал руководить Анатолий Кулешов. Это он разрешил своим подчиненным работать во время молчаливых акций, хватать людей и доставлять в РУВД. Тогда всем, кто хлопал в ладоши, выписывали штраф за неповиновение сотруднику милиции или за нецензурную брань в общественном месте.

В 2012 году Анатолий Нилович ушел в отставку, ходили слухи о его болезни, которые он ни разу не прокомментировал.

Сейчас генерал-лейтенант Кулешов работает в Исполнительном комитете СНГ, он советник отдела по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой.

— Оставьте вы меня в покое! — разозлился Анатолий Кулешов, когда мы дозвонились ему, и бросил трубку.

Один бывший председатель КГБ руководит «Космос ТВ», второй — ушел в банк

Степан Сухоренко. Фото пресс-службы правительства Армении

В должности председателя КГБ Степан Сухоренко продержался всего два года (2005−2007). Буквально через несколько месяцев своего назначения он сделал громкое заявление: оппозиция создала несколько лагерей, где готовила боевиков, чтобы спровоцировать массовые беспорядки во время президентских выборов.

Уже в 2006 году Сухоренко выступил с новыми обвинениями: на этот раз оппозиция собиралась силой захватить власть в стране, собрать на площади несколько тысяч человек и привести в действие взрывное устройство.

Но большинство белорусов запомнили председателя КГБ после его операции «крыса». Якобы в день выборов в 2006 году оппоненты президента планировали с помощью дохлых крыс отравить водопровод. Уголовное дело тогда возбудили , но оно развалилось и не дошло до суда. А через несколько месяцев после этого Степана Сухоренко сняли с должности. Ходили слухи, что его задержали, но чуть позже он их опроверг .

С 2008-го по 2015 год он был послом Беларуси в Армении.

Сейчас 60-летний Степан Николаевич работает начальником управления безопасности и защиты информации Банка развития.

— Значит, остался еще нерастраченный потенциал, поэтому и работаю. В банк пришел в феврале прошлого года, можно сказать, случайно. Это не был целевой приход. Сразу думал: всё, надо успокоиться, но таким, как я, покой только снится, — рассказывает TUT.BY Степан Сухоренко.

— Как это случайно? Увидели объявление?

— С Сергеем Николаевичем (Румасом. — Прим. TUT.BY) приходилось видеться по службе, пришел переговорить, определиться. Он предложил, я согласился. Это интересная работа, интересные проекты. Тот опыт, который у меня был, здесь как раз пригодился. Помогаем стране заниматься финансированием экспорта.

— С бывшими коллегами поддерживаете отношения?

— Конечно, куда же тут денешься? Лучшие годы пройдены вместе. Мы, ветераны, часто встречаемся. Действующее руководство комитета (Валерий Вакульчик. — Прим.TUT.BY) относится к этому вопросу очень серьезно, с его приходом ветеранское движение воспряло.

Вадим Зайцев

После отставки Сухоренко комитетом стал руководить Юрий Жадобин, а уже в 2008 году на его место был назначен Вадим Зайцев, когда предшественник лишился должности из-за взрыва возле стелы «Минск — город-герой» . Вадима Юрьевича не раз называли лучшим другом Виктора Лукашенко, многие даже отмечали, что они внешне похожи.

О его отставке в 2012 году сообщил Леонид Мальцев (он тогда возглавлял Совет безопасности. — Прим. TUT.BY). На тот момент уже ходили слухи, что жизнь самоубийством покончил высокопоставленный сотрудник КГБ, однако Зайцев прилюдно это отрицал.

— Всем известно о самоубийстве подполковника КГБ Александра Казака. Есть и ряд других вопросов, которые требуют тщательного расследования, — заявлял тогда Мальцев. — Но это не значит, что Вадим Зайцев после завершения расследования не может вернуться. Если расследование покажет компетентность его и других должностных лиц, то, вне всяких сомнений, он будет возвращен на эту должность.

В КГБ Вадим Зайцев не вернулся. В 2013 году он стал руководителем кабельного телевидения «Космос ТВ», где работает до сих пор. От беседы с журналистом TUT.BY он отказался.

Бывший генпрокурор бегает полумарафоны и читает лекции

Григорий Василевич. Фото: TUT.BY

Дозвониться до экс-генерального прокурора и теперь нелегко, Григорий Василевич вечно в бегах: то принимает экзамены у студентов, то на очередном совещании. Теперь он работает на юрфаке БГУ, возглавляет кафедру конституционного права.

Во время руководства Генпрокуратурой (2008−2011 годы) Василевич выступал за то, чтобы оправдательных приговоров было больше, предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей, а также ужесточить наказание за пьяное ДТП.

В те времена Генпрокуратура предлагала много необычных идей. К примеру, чиновников стали водить на экскурсию в СИЗО № 1 на Володарку, чтобы видели, как нелегко живется за решеткой, и даже думать не смели брать взятки. В отдельных случаях коррупционера могли не лишать свободы, а отправлять на ферму убирать навоз.

Профессор Василевич и сейчас готов много говорить о борьбе с коррупцией, следит за громким процессами и не исключает, что когда-нибудь вернется на госслужбу.

— Я как 25 лет работал в университете, так и продолжаю работать. В свободное время бегаю полумарафоны, — рассказывает TUT.BY Григорий Василевич. — Конечно, наблюдаю, как работают сейчас наши госслужащие, в том числе в правовой сфере. Возникает чувство, что это ремесленники, нет творческого подхода и ответственности за то, что делают. Вообще меня изумляет количество коррупционных преступлений. По-моему, мы не с той стороны боремся с коррупцией, надо вскрывать причины, почему люди дают взятки.

— Самое распространенное мнение, почему люди берут взятки — маленькие зарплаты. А врачу с зарплатой в 300 рублей нужно кормить семью, такая сумма его подталкивает выписывать больничный за y.e.

— На примере миллионеров мы видим, что денег человеку все время мало и мало. На самом деле корень в другом. Нам не хватает открытых и выездных судов над коррупционерами, и если человек раскаялся и публично принес извинение, к нему должно быть снисхождение. Посмотрите, что происходит в Японии, если там кого-то задержали за правонарушение, он готов себе сделать харакири. А наш утрет нос и дальше будет воровать.

Михаил Снегирь

А вот бывший коллега Григория Васильевича — Михаил Снегирь — вошел в историю как «скандальный прокурор». Экс-прокурора Минской области задержали в декабре 2008 года, фотографии его элитной квартиры в центре Минска облетели все СМИ. В дело вмешался даже президент:

— 11 мая 2007 года Снегирь приобретает у иностранной фирмы «Шве-Бел Партнер» квартиру в центре Минска общей площадью больше 200 кв. м, с подземным гаражом. Казалось бы, купил себе — ну и купил. Но первый вопрос, который должен был появиться: в центре Минска 200 «квадратов», подземный гараж! Где взял деньги? Обычный чиновник, где ты взял деньги?

В 2010 году прокурора приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Пока он отбывал наказание, на аукционе был продан его земельный участок под Минском, который конфисковали в рамках уголовного дела. Снегирь отсидел за решеткой почти 4 года и вышел на свободу.

— Сейчас Михаилу Валентиновичу 60 лет, живет в Москве, вроде перебрался туда к сыну. Иногда приезжает в Минск, встречается с бывшими коллегами, последний раз его видели летом, — рассказывает TUT.BY собственный источник в правоохранительных органах.

Экс-министр МЧС сейчас живет в Азербайджане

Энвер Бариев. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

Белорусским МЧС Энвер Бариев руководил с 2005-го по 2011 год. После своей отставки два года был Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Туркменистане, с 2013-го по 2014-й — председателем центрального совета БФСО «Динамо». Теперь Энвер Ризаевич находится в Баку, точнее в Министерстве МЧС Азербайджана.

Когда журналист TUT.BY дозвонился в дежурную часть, там подсказали рабочий телефон Бариева. Однако бывший министр МЧС заверил: он не на работе, просто отдыхает в Баку. Почему отвечает по телефону, номер которого принадлежит Министерству МЧС Азербайджана, ответить не смог. В короткой беседе отметил: сейчас на пенсии, нигде не работает, в этом году успел отдохнуть в Украине и Баку.

Бариеву 52 года, он был одним из самых молодых министров. Когда президент подписал указ о его назначении, Бариеву было всего 40 лет. Кстати, он родился в городе Али-Байрамлы Азербайджанской ССР, видимо, поэтому решил перебраться в Баку.