|
Виновных во вспышке трихинеллеза в Барановичах приговорили к ограничению свободы
17.02.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by
16 февраля в Барановичах огласили приговор двум жителям региона, по вине которых в прошлом году в инфекционном отделении больницы оказались 33 человека, в том числе шестеро детей.
Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчин виновными в незаконном перемещении и разделке дикого животного в крупном размере (ч. 2 ст. 282−1 УК) и приговорил к ограниченибю свободы без направления в исправительное учреждение. При этом 25-летний обвиняемый получил 9 месяцев, а его 45-летний дядя — 1 год. Об этом сообщила TUT.BY старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Ольга Лайша.
Еще во время следствия мужчины выплатили стоимость незаконно добытой продукции в сумме 441 рубль (21 базовая величина).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним осенью прошлого года в инфекционное отделение Барановичской городской больницы с симптомами трихинеллеза
Эпидемиологическое расследование причин возникновения групповой заболеваемости установило, что эти люди в октябре употребляли приготовленные в домашних условиях сыровяленую колбасу из мяса дикого кабана, а также котлеты и голубцы с добавлением этого мяса.
Животное разделали в поле двое обвиняемых. Они поделили между собой мясо, а затем из него приготовили блюда, которыми отравились люди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины приговорены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии