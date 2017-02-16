﻿ Виновных во вспышке трихинеллеза в Барановичах приговорили к ограничению свободы. 21.by
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Виновных во вспышке трихинеллеза в Барановичах приговорили к ограничению свободы

17.02.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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16 февраля в Барановичах огласили приговор двум жителям региона, по вине которых в прошлом году в инфекционном отделении больницы оказались 33 человека, в том числе шестеро детей.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчин виновными в незаконном перемещении и разделке дикого животного в крупном размере (ч. 2 ст. 282−1 УК) и приговорил к ограниченибю свободы без направления в исправительное учреждение. При этом 25-летний обвиняемый получил 9 месяцев, а его 45-летний дядя — 1 год. Об этом сообщила TUT.BY старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Ольга Лайша.

Еще во время следствия мужчины выплатили стоимость незаконно добытой продукции в сумме 441 рубль (21 базовая величина).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним осенью прошлого года в инфекционное отделение Барановичской городской больницы с симптомами трихинеллеза были доставлены 33 человека, жители Барановичей и Барановичского района. Среди них шесть детей от 2 до 15 лет.

Эпидемиологическое расследование причин возникновения групповой заболеваемости установило, что эти люди в октябре употребляли приготовленные в домашних условиях сыровяленую колбасу из мяса дикого кабана, а также котлеты и голубцы с добавлением этого мяса.

Животное разделали в поле двое обвиняемых. Они поделили между собой мясо, а затем из него приготовили блюда, которыми отравились люди.

 
 
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Мужчины приговорены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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