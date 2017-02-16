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Суд по делу о кровавой резне в ТЦ "Новая Европа" начнется 20 февраля

17.02.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Минский городской суд в ближайший понедельник начнет рассмотрение уголовное дело в отношении минчанина, который устроил кровавую резню в торговом центре "Новая Европа", сообщили в суде.

Суд по делу о кровавой резне в ТЦ "Новая Европа" начнется 20 февраля
© Фото: аккаунт СК Беларуси в Facebook
СК сообщил подробности дела о кровавой резне в ТЦ "Европа"

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.

"В 10:00 20 февраля судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начинает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении минчанина, который был задержан после совершения убийства в ТЦ "Новая Европа", — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на СК, Казакевич после проведенной психиатрической экспертизы был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Судебное разбирательство по данному уголовному делу будет идти в открытом судебном заседании, обвиняемый признан вменяемым.

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