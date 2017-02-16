﻿ В Барановичах два года колонии получила девушка, которая заразила своего партнера ВИЧ. 21.by
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В Барановичах два года колонии получила девушка, которая заразила своего партнера ВИЧ

17.02.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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17 февраля в Барановичах огласили приговор по обвинению девушки в заражении своего партнера ВИЧ-инфекцией, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Обвиняемая знала о своей болезни и давала расписку о том, что будет предупреждать об этом своих сексуальных партнеров. Тем не менее данное требование она не выполнила. Итогом халатности стало заражение ВИЧ-инфекцией другого человека.

Суд признал девушку виновной в заражении другого лица ВИЧ с косвенным умыслом (ч.2 ст.157 УК) и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, в прошлом году 5 лет лишения свободы получил 28-летний житель Барановичей, который заразил жену ВИЧ.

 
 
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Обвиняемая знала о своей болезни и давала расписку о том, что будет предупреждать об этом своих сексуальных партнеров.

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