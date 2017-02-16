﻿ Новые санитарные нормы для общепита вступят в силу в марте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новые санитарные нормы для общепита вступят в силу в марте

17.02.2017 17:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Принятые Министерством здравоохранения новые Санитарные нормы и правила для объектов общественного питания вступят в силу в начале марта, сообщили в пятницу в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

Новые санитарные нормы для общепита вступят в силу в марте
© Sputnik Сергей Гунеев
Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками

Минздрав установил новые правила своим постановлением от 10.02.2017 №12. Согласно документу, перечень санитарно-эпидемиологических требований сократился — с 300 до 177 пунктов.

Новые санитарно-эпидемиологические требования вступят в силу через 15 рабочих дней после подписания — то есть в первых числах марта.

Новый СанПИН был разработан совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Штрафы за нарушения теперь будут только при повторном выявлении проблем.

Облегчить работу малого и среднего бизнеса потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля в ходе "Большого разговора". Уже от частых проверок отказалось и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Требования для кафе и ресторанов либерализировали: вместо 300 пунктов осталось чуть меньше 180.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Збяднелая шляхта": узнать, что ты не дворянин, и пережить это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика