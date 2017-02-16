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Новые санитарные нормы для общепита вступят в силу в марте
17.02.2017 17:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Принятые Министерством здравоохранения новые Санитарные нормы и правила для объектов общественного питания вступят в силу в начале марта, сообщили в пятницу в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.
© Sputnik Сергей Гунеев
Минздрав установил новые правила своим постановлением от 10.02.2017 №12. Согласно документу, перечень санитарно-эпидемиологических требований сократился — с 300 до 177 пунктов.
Новые санитарно-эпидемиологические требования вступят в силу через 15 рабочих дней после подписания — то есть в первых числах марта.
Новый СанПИН был разработан совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Штрафы за нарушения теперь будут только при повторном выявлении проблем.
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Требования для кафе и ресторанов либерализировали: вместо 300 пунктов осталось чуть меньше 180.
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