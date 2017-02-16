МИНСК, 17 фев — Sputnik. Принятые Министерством здравоохранения новые Санитарные нормы и правила для объектов общественного питания вступят в силу в начале марта, сообщили в пятницу в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.



© Sputnik Сергей Гунеев Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками

Минздрав установил новые правила своим постановлением от 10.02.2017 №12. Согласно документу, перечень санитарно-эпидемиологических требований сократился — с 300 до 177 пунктов.

Новые санитарно-эпидемиологические требования вступят в силу через 15 рабочих дней после подписания — то есть в первых числах марта.

Новый СанПИН был разработан совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Штрафы за нарушения теперь будут только при повторном выявлении проблем.

Облегчить работу малого и среднего бизнеса потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля в ходе "Большого разговора" . Уже от частых проверок отказалось и Министерство по чрезвычайным ситуациям .